Батерията Tesla Model 3 на 610 000 км е загубила 34 процента от пробега

Колко дълго всъщност издържа батерията на един електрически автомобил? Това е въпрос, който всички, които ибмислят да си купят кола на ток, си задават.

Една Tesla Model 3 в САЩ даде много интересен отговор, след навъртяни 610 000 километра за 7 години!

Колата беше тествана от YouTube канала Drive Protected. Като нов този Model 3 има пробег от около 386 километра. Седем години по-късно напълно заредена батерия показва само около 254 километра пробег. Това означава, че колата е загубила приблизително 34 процента от първоначалния си капацитет на батерията. С други думи, повече от една трета от пробега просто е изчезнал.

Бензиновият или дизеловият двигател се износва с времето, но резервоарът за гориво все още побира същото количество бензин, както в първия ден, а пробегът остава приблизително същият. При електрическия автомобил самият "енергиен резерв" бавно намалява с остаряването на батерията.

Въпреки огромния си пробег, Tesla е все още напълно функционална. По време на реалния тест на магистрала със скорост от около 110 км/ч, колата успява да измине около 222 километра. Това не е впечатляващ резултат за съвременен електромобил, но все пак е достатъчен за ежедневно градско шофиране, работа или кратки пътувания.

Трябва да се отбележи, че останалата част от колата продължава да функционира нормално. Няма сериозни механични повреди, повреда на задвижващата система или батерията. Колата просто бавно губи капацитет с годините и километрите.