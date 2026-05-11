Красимир Якимов е назначен за зам.-министър на икономиката, инвестициите и индустрията

Със заповед на министър-председателя Румен Радев на длъжността заместник-министър на икономиката, инвестициите и индустрията е назначен Красимир Христов Якимов. Това съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет.

Красимир Якимов е юрист по образование. Завършил е „Международно финансово право" в King's College London, Dickson Poon School of Law. В периода 2022 г. - 2023 г. е бил началник на политическия кабинет на министъра на иновациите и растежа. Преди това близо десет години като адвокат предоставя правни съвети и представителство на международни и местни дружества в различни аспекти от търговската им дейност, с фокус върху корпоративното управление, дълговото и капиталово финансиране.