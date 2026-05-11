КНСБ: Държавата трябва да се намеси при пазарни дисбаланси

Главният икономист на КНСБ Любослав Костов коментира ситуацията на пазара, като заяви, че държавата не бива да остава безучастна, когато се стига до сериозни дисбаланси. „Пазарът е свободен, обаче хората са притиснати до стената от тази свободия. Държавата трябва да следи за дисбалансите и да се намесва, когато пазарът ги поражда", заяви икономистът пред NOVA.

Костов разкритикува липсата на диалог между служебното правителство и социалните партньори по темата за високите цени и икономическите последици от войната в Близкия изток. Той заяви, че утрешното заседание на бюджетната комисия ще бъде първият контакт на синдикатите с кабинета „Радев" от встъпването му в длъжност.

„Утре в 10 часа ще има бюджетна комисия и ние ще отидем", каза Костов.

По думите му служебното правителство досега нито веднъж не е събрало работодателите и синдикатите, за да обсъдят заедно какви мерки трябва да предприеме държавата във връзка с растящите цени и международната обстановка.

От КНСБ отново алармираха за наличие на спекула по веригата на доставките. Според Костов синдикатът отдавна настоява за повече прозрачност. „Колко пъти излизахме и казвахме, че има спекула, и настоявахме да се изсветли цялата верига на доставка. Ние бяхме сами една година и изведнъж се появиха проектите на „Прогресивна България". Това е добра стъпка и се надявам законопроектите им да сработят", каза още той.

Главният икономист на КНСБ съобщи и едно от основните предложения на синдиката към новата власт. „КНСБ предлага новата власт да възложи на НСИ, в работна група заедно с работодатели и синдикати, да изготвим издръжка на живота като бенчмарк, към който да се договарят доходите", обясни Любослав Костов.