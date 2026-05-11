Европейските борси затвориха преобладаващо възходящо

Водещите индекси на европейските фондови пазари приключиха преобладаващо на положителна територия днешната търговска сесия, като инвеститорите анализират застоя в преговорите за прекратяване на войната в Иран, предаде Си Ен Би Си, цитирана от БТА.

Във Франкфурт DAX се повиши с 11,65 пункта или 0,05 на сто до 24 350,28 пункта.

Парижкият CAC 40 изтри 56,19 пункта или 0,69 на сто до 8056,38 пункта.

FTSE MIB в Милано прибави 375,41 пункта или 0,76 на сто до 49 664,95 пункта.

Лондонският FTSE 100 нарасна с 36,36 пункта или 0,36 на сто до 10 269,43 пункта.

Паневропейският Stoxx Europe 600 е нагоре с 0,65 пункта или 0,11 на сто до 612,79 пункта.

Акциите на европейските компании в отбранителния сектор се понижиха, след като мирните преговори в Близкия изток, които доведоха до ръст на пазарите миналата седмица, се оказаха в застой.

Германският отбранителен гигант „Райнметал“ (Rheinmetall приключи сесията с 2,7 на сто надолу, докато производителят на танкови части „Ренк“ (Renk) затвори с 4,7 на сто по-ниско. Ценните книжа на „Леонардо“ (Leonardo), основният италиански производител на отбранителна техника, поевтиняха с 3,5 на сто , а акциите на германския „Хензолт“ (Hensoldt) се сринаха с 3 на сто. Британският аерокосмически гигант „ Бабкок интернешънъл“ (Babcock International) отчете спад от 2,6 на сто при затваряне на търговията.

Обратът дойде, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви контрапредложението на Иран за прекратяване на войната в Близкия изток за „неприемливо“.

Преговарящите получиха отговора на Иран на предложенията на САЩ за мирни преговори, като режимът в Техеран поиска прекратяване на войната на всички фронтове и отмяна на санкциите срещу страната, съобщи полуофициалната иранска информационна агенция Тасним позовавайки се на информиран източник.