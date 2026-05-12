Половината мотористи с прекратена застраховка "Гражданска отговорност"

От 2020 г. насам фондът е изплатил близо 2 млн. евро по щети, причинени от незастраховани мотоциклети

Мотористи без гражданска застраховка и честота на щетите при тежкотоварните автомобили са две от причините, които водят до вдигане на цената на застраховките. Затова и Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ) излезе със становище по повод обществените дискусии и напрежението в транспортния сектор, свързани с цените на задължителната застраховка „Гражданска отговорност".

Половината от мотоциклетистите са без такава застраховка, след като полиците им са прекратени поради неплатени разсрочени вноски на мотоциклети, показват данни от пазара. Над половината полици за мотоциклети през последните 5 години са били прекратени предсрочно, като част от тези превозни средства продължават да участват в движението без валидна застраховка. В същото време щетите, причинени от тях, се покриват от Гаранционния фонд. От 2020 г. насам фондът е изплатил близо 2 млн. евро по щети, причинени от незастраховани мотоциклети.

Така за застрахователите е проблем да набират достатъчно средства за изплащане на обезщетения при нивата на премиите от предишни години.

От друга страна, по данни на системата „Зелена карта" от 47 страни членки на системата България е на осмо място по щети, причинени от български превозни средства в чужбина. По данни на КФН честотата на щетите при тежкотоварните автомобили над 5 тона е около девет пъти по-висока от тази при леките автомобили, а средната щета е приблизително три пъти по-голяма. За периода 2020–2025 г. средният размер на щетите при тези превозни средства е нараснал с над 50%, в синхрон с общото ниво на инфлация в Европа.

Българските застрахователи работят в рамките на общ европейски режим, при който застраховка, сключена в България, покрива движението в целия Европейски съюз. Това означава, че при инциденти в други държави членки разходите за ремонти, медицински услуги и обезщетения могат да бъдат значително по-високи от тези у нас.

Според асоциацията на застрахователите през последните години застрахователните пазари в редица европейски държави преминават през сходен ценови натиск заради ръста на разходите за резервни части, сервизни услуги, труд и обезщетения. Наред с това, по данни на КФН, през 2025 г. приходите по „Гражданска отговорност" у нас са се увеличили с около 3%, докато изплатените обезщетения са нараснали с над 31%, което е сериозен натиск върху системата.

Същевременно европейската правна рамка – включително Директивата за моторното застраховане и режимът „Платежоспособност II" – поставя ясни ограничения пред държавната намеса в ценообразуването. В този смисъл заявената позиция на правителството против административното замразяване на цени е „единственият законосъобразен и икономически устойчив подход", пишат от асоциацията в своето становище.