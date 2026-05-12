Тодор Джиков, ПБ: Ще има сайт, в който потребителят да вижда цените на едро и в магазина

"Ще създадем електронен регистър за цените. Три години чакахме, за да можем да работим и ние в тази посока. Това направиха много страни след кризите с ковид и войната. Не бива концентрацията на пазарна сила да се превръща от предимство в проблем", това каза депутатът от "Прогресивна България" Тодор Джиков пред БНТ.

В понеделник парламентарната група на ПБ внесе пакет от мерки за овладяване на цените. Появи се и терминът "справедлива цена".

"Това е термин, който въведохме при промяната на закона за защита на потребителите. Това ще бъде един сайт. Всеки един потребител, който желае, ще може да види каква е цената на едро и каква е същата цена на същия продукт в магазина на щанда. Като има несъответствие, ще се подава сигнал в КЗК", обясни Джиков.

Той обясни, че когато се констатира висока надценка, веригата ще може да обясни на каква база е тя.

"В момента има надценки от порядъка 70-80%. Ние не въвеждаме таван, но питаме съответната верига за търговия на дребно защо е необходима тази надценка. Защо примерно масло, което се произвежда в Ниш, струва 11 евро в Париж, а тук е 24 евро", каза още депутатът.

"Ние не пречим по никакъв начин на принципа на свободна конкуренция. Ние се мъчим да защитим потребителя от прекомерно високи надценки", обясни той.