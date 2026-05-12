Тръмп замразява плана си за временно освобождаване от мита на вноса на говеждо месо

Правителството на американския президент Доналд Тръмп отлага прилагането на плана си за овладяване на високите цени на говеждото месо, съгласно който то би било временно освободено от мита, предаде Ройтерс, позовавайки се на информация на американския в. "Уолстрийт джърнъл".

Другият вариант беше митата за този продукт да се понижат. Ройтерс не можа веднага да удостовери информацията, пише БТА.

Очакваше се Тръмп да подпише вчера укази, които да позволят увеличаване на вноса на говежда месо в САЩ, посочва Ройтерс.