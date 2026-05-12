Константин Проданов: Ще има ваучери за бедни при още по-голям скок на цените на горивата

Разработени са 15 мерки специално по отношение на горивата, които са насочени в подкрепа на уязвимите групи и към засегнатия и губещ бизнес, доста по-таргетирано.

Това заяви депутатът от "Прогресивна България" Константин Проданов пред Нова тв.

Предстои мерките да бъдат обсъдени с браншови организации, синдикати и работодатели. Те са насочени към тези, които имат най-голяма нужда от тях. Например при домакинствата ще се стъпи на тези, които са под линията на бедност и енергийна бедност - два подоходни критерия ще има, и ще бъдат под формата на ваучери. Това ще са каскадни мерки, те ще са обвързани с допълнителен ръст на цените на горивата, защото към настоящия момент все още не сме в окото на бурята - цените на петрола все още са далеч от рекордните, които сме виждали в предишни години, обясни Проданов.

Ефективен пазар без ефективни регулатори е малко като християнство без чистилище, или както казва Достоевски - Когато няма Бог, всичко е позволено, така депутатът от "Прогресивна България" обясни мерките, които предлагат за регулиране на цените.

Разбира се, че ще този, който е регулиран, ще се притеснява за неоправдан натиск върху него, наша грижа, или по-скоро на регулаторите, е да сме съвестни и това да не се случва. Досега такива примери по отношение на КЗК и КЗП не е имало, но инструментите, които те имат в ръцете си - по-сериозни глоби и правото да се изисква информация за ценообразуването, каза Проданов.

Целта ни е да овладее спекулативния елемент в инфлацията, да се овладее спекулативното покачване на цените, обясни депутатът от ПБ.

В Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) се въвежда много по-детайлно изброяване на нелоялните търговски практики, които позволяват на веригите да притискат дребния производител - списъкът се разширява от 13 на 33 брой. И се дава възможност на МС съвместно с КЗК да се разширява този списък. Най-често срещаното е т.нар. обратно фактуриране, промяна на условията със задна дата, участие в промоции, в които не искаш да участваш - всичко това ощетява производителя или доставчика.

Създава се съвместно господстващо положение - като контрапункт на картела. Говорим за пазарна структура, при която поне двама играчи заедно притежават достатъчно голям пазарен дял, така че и без да се договарят изрично, те могат да влияят на пазарните условия и да променят цени. Тоест, тук не е необходимо да доказваме картел. Това развързва ръцете на КЗК да проверява ценообразуването, като сме въвели концепцията за неразумно високи цени, обясни Проданов. Всичко ще бъде изяснено допълнително в наредба на Министерския съвет след консултация с КЗК.

Замразяване на доходи в публичния сектор - не, но преосмисляне на начина, по който се формират възнагражденията в различни сектори, където в много случаи има автоматични механизми - те имат проинфлационен ефект и трябва да бъдат преосмислени, коментира Проданов. Според него трябва да се съберат в Тристранен съвет и да се върне отново