Рубио разговаря с британския и австралийския си колега за Ормузкия проток

Американският държавен секретар Марко Рубио проведе отделни телефонни разговори с австралийския и с британския си колега снощи, за да обсъдят Иран и Ормузкия проток, съобщи Държавният департамент, цитиран от Ройтерс.

Рубио обсъди “Иран и текущите опити за възстановяване на свободата на корабоплаване през Ормузкия проток”, заяви Държавният департамент в отделни изявления след двата разговора в австралийската външна министърка Пени Уонг и с британската външна министърка Ивет Купър, пише БТА.

Войната в Иран стана причина за ефективно затваряне на протока, което причини най-големите смущения на енергийния пазар в историята.

Преди войната около 20% от глобалния трафик на петрол и втечнен природен газ преминаваше през протока.

Иран блокира преминаването на почти всички кораби през стратегическия морски път.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп от своя страна наложи отделна блокада на иранските пристанища.

Тръмп многократно заяви, че западните съюзници на Вашингтон не правят достатъчно, за да подкрепят САЩ във войната, която започна с американско-израелските атаки срещу Иран на 28 февруари.

Техеран отговори с удари срещу Израел и страните от Залива, в които са разположени американски военни бази.

При американско-израелските удари срещу Иран и израелските атаки срещу Ливан бяха убити хиляди хора, а милиони бяха разселени.

Вчера Тръмп заяви, че примирието с Техеран, което влезе в сила преди повече от месец е “на изкуствено дишане”.

САЩ, Австралия и Великобритания наложиха санкции върху ирански мрежи и граждани преди и по време на войната, припомня Ройтерс.