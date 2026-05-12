Вятърните централи осигуриха близо 18 процента от електричеството в Европа вчера

Делът на електроенергията от вятърни централи в Европа през изминалите 24 часа е 17,7 на сто, сочат данни от днешния бюлетин на платформата WindEurope Power Numbers.

Вятърни турбини, разположени на сушата, са произвели 14,1 процента от общото количество електроенергия (893 гигаватчаса), а на морските вятърни паркове се падат 3,6 процента (227 гигаватчаса) от нея, пише БТА.

Страните в Европа с най-голям дял на вятърната енергия в общия електроенергиен микс през последното денонощие са Литва (89,7 процента), Нидерландия (46,2 на сто) и Германия (35,3 процента). В България делът е 2,1 процента.

Най-значителни количества електроенергия от вятър са произведени в Германия (251,9 гигаватчаса), Франция (140,7 гигаватчаса) и Италия (112,2 гигаватчаса), сочи още справката.

В България са произведени 1,5 гигаватчаса.