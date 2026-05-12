Продажбите на стари електромобили във Великобритания растат с 32% през първото тримесечие

Продажбите на употребявани изцяло електрически автомобили във Великобритания са достигнали рекордно равнище през първите три месеца на годината, сочат данни на Организацията на производителите и търговците на автомобили (Society of Motor Manufacturers and Traders - SMMT).

Между началото на януари и края на март са били продадени 86 943 електромобила, което представлява увеличение от 32 на сто спрямо същия период на миналата година. Това е най-високото равнище за тримесечие досега.

Делът на изцяло електрическите автомобили на пазара на употребявани коли е достигнал рекордните 4,3 на сто.

Според Обществото на производителите и търговците на автомобили ръстът се дължи на по-големия избор, ценовите отстъпки и държавните стимули за нови електромобили, които впоследствие оказват влияние и върху пазара на употребявани автомобили, пише БТА.

Общият пазар на употребявани автомобили във Великобритания е останал почти без промяна през първото тримесечие, като броят на сделките е намалял с 0,2 на сто до 2 016 232.

Продажбите на употребявани бензинови автомобили са спаднали с 0,6 на сто до 1 147 969, докато при дизеловите автомобили понижението е било 6,7 на сто до 629 987 превозни средства.

Главният изпълнителен директор на Обществото на производителите и търговците на автомобили Майк Хоус заяви, че пазарът на употребявани автомобили във Великобритания е останал без съществена промяна през първото тримесечие заради по-слабите резултати през март спрямо силното представяне година по-рано.

По думите му търсенето на употребявани електромобили достига рекордни равнища, тъй като на пазара навлизат повече модели от производителите.

Главният директор по обслужването на клиенти в онлайн платформата за продажба на автомобили „Аутотрейдър“ (Autotrader) Иън Плъмър заяви, че пазарът на употребявани автомобили се променя, а делът на сделките с електромобили продължава да расте.

Главният изпълнителен директор на сайта за консултации при покупка на електромобили „Електрифайинг.ком“ (Electrifying.com) Джини Бъкли посочи, че продажбите на употребявани електрически автомобили се увеличават заради по-ниските разходи за експлоатация и поддръжка, както и заради по-дългия живот на батериите.