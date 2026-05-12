Росен Карадимов: КЗК е убедена в добрата координация с правителството

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) сме убедени в доброто взаимодействие и координация с редовното правителство. Поради това, че досега не бяха предприети мерки, изводите и препоръките от междинния секторен анализ на пазара на храните, както и тези на горивата и лекарствата, ще бъдат изпратени отново на компетентните органи на изпълнителната власт за предприемане на административни и нормативни мерки за подобряване на конкурентната среда, съобщават от комисията.

Това заяви председателят на Комисията за защита на конкуренцията доц. Росен Карадимов по време на заседание на Обществения съвет към КЗК, който подпомага антимонополния орган при формулиране на политики и предложения за по-конкурентна, ефективна, справедлива и прозрачна пазарна среда.

В състава на Обществения съвет влизат представители на национално признатите работодателски организации – Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската стопанска камара, Българската търговско-промишлена палата, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, както и двата национални синдиката – КНСБ и КТ „Подкрепа", Българска национална асоциация „Активни потребители" и експерти.

По време на заседанието доц. Карадимов представи напредъка по работата на Комисията в три от приоритетните сектора – храни, лекарства и горива. „Очакванията на обществото са големи, а навременните последващи действия от страна на компетентните институции са наложителни. Комисията за защита на конкуренцията продължава активните си действия и в трите сектора", каза още председателят на КЗК.

Той заяви, че в рамките на действащото производство срещу „Лукойл България" антимонополният орган е направил задълбочено проучване на пазара на горива и още на 4 март в началото на кризата в Близкия изток е изпратил предложения за предприемане на действия към служебния кабинет. По отношение на секторния анализ на лекарствата, предстои да бъде приет междинен доклад с изводи и препоръки за нормативни промени от проучването на сектора. Работата по задълбоченото проучване по секторния анализ на храните продължава в трите основни направления – наблюдение на ценовата политика и конкурентното поведение на участниците на пазара, включително в т.н. традиционна търговия; анализ на пазарите на производство, преработка и търговия с мляко и млечни продукти и последващ контрол върху концентрации в сектора, както и изследване на структурата на търговията на дребно в слабо развити региони с ниска покупателна способност.

По искане на Националната браншова камара към секторния анализ беше присъединен и пазарът на търговия с плодове и зеленчуци.

Членовете на Обществения съвет предстои да дадат своите становища и предложения за конкретни мерки по анализите на трите сектора, които ще бъдат присъединени към заключенията на Комисията. Актуализираният пакет от мерки ще бъде предоставен на компетентните органи на изпълнителната власт за предприемане на действия.