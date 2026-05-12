Годишната инфлация в Германия е потвърдена на равнище 2,9 на сто през април

Потребителските цени в Германия, измерени по националната методология, са се повишили с 2,9 на сто на годишна база през април след ръст от 2,7 на сто през март, показват окончателни данни на Федералната статистическа служба „Дестатис“ (Destatis), които потвърждават предварителната оценка и цитирани от Ройтерс.

На месечна база през април (спрямо март) инфлацията в Германия, също измерена по националната методология, е нараснала с 0,6 на сто, пише БТА.

Измерена спрямо хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ), който позволява сравнение между различните нива на инфлацията в страните от еврозоната, инфлацията в Германия, достига 2,8 на сто през март. На месечна база ХИПЦ се повишава с 0,5 на сто, също в съответствие с предварителната оценка.

Ръстът на потребителските цени се ускорява за втори пореден месец, основно заради поскъпването на енергията вследствие на конфликта между Иран и Израел и отражението му върху петролните пазари, отчита статистическата служба.

Цените на енергията се повишиха с 10,1 на сто през април спрямо същия месец на миналата година. Най-сериозно е поскъпването при моторните горива – с 26,2 на сто на годишна база, а цените на горивото за отопление са се повишили с 55,1 на сто.

В същото време разходите за електроенергия през миналия месец са се понижили с 4,5 на сто, за природен газ – с 3 на сто, а за централно отопление – с 1,1 на сто спрямо април 2025 година.

Хранителните продукти са поскъпнали с 1,2 на сто на годишна база през април след ръст от 0,9 на стоп през март. Най-голям ръст е отчетен при захарните изделия и шоколада, както и при рибата, месото и плодовете.

Основната инфлация, която изключва сезонно променливите цени на пресните храни и енергията, се понижава до 2,3 на сто на годишна база през април, посочва Федералната статистическа служба.