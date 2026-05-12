Пазарите в Азиатско-тихоокеанския регион затвориха без ясна посока заради опасения около примирието между САЩ и Иран

Доналд Тръмп Снимка: Снимка: Дойче веле

Пазарите в Азиатско-тихоокеанския регион приключиха а днешната търговия с разнопосочни резултати, след като инвеститорите пренебрегнаха новите съмнения около крехкото примирие между Вашингтон и Техеран, породени от изказване на президента на САЩ Доналд Тръмп, предаде Си Ен Би Си.

В понеделник Тръмп постави под въпрос устойчивостта на примирието, като заяви, че то е „на изкуствено дишане“, след като Техеран е дал „неприемлив“ отговор на предложението на Вашингтон за прекратяване на конфликта, пише БТА.

Японският Nikkei 225 се повиши с 325,69 пункта или 0,52 на сто до 62 742,57 пункта. По-широкият Topix също се повиши - с 31,97 пункта или 0,83 на сто до 3872,90 пункта.

Доходността на 10-годишните държавни облигации на Япония достигна най-високата си точка от 1997 г. насам, покачвайки се до 2,545 на сто, след като протокол от заседанието на „Банк ъв Джапан“ (японската централна банка) разкри, че някои членове на Управителния съвет са заявили, че финансовата институция трябва скоро да повиши лихвите.

Южнокорейският Kospi изтри 179,09 пункта или 2,29 на сто до 7643,15 пункта, докато индексът на малките компании Kosdaq се сви с 28,05 пункта или 2,32 на сто до 1179,29 пункта.

В Австралия индексът S&P/ASX 200 спадна с 31,1 пункта или 0,36 на сто до 8670,7 пункта.

Индексът CSI 300 на континентален Китай се понижи с 3,79 пункта или 0,07 на сто до 4948,05 пункта, а хонконгският Hang Seng също затвори с понижение от 0,24 на сто до 26 344,49 пункта.

Индийският индекс Nifty 50 отстъпи с 1,05 на сто до 23 564,05 пункта.

На Уолстрийт основните индекси приключиха вчера сесията на зелена територия, подкрепени от акциите на технологичните компании, въпреки поскъпването на петрола след отказа на Доналд Тръмп да приеме последното предложение на Иран за прекратяване на конфликта.

Широкообхватният S&P 500 нарасна с 13,91 пункта или 0,19 на сто до 7412,84 пункта, а технологичният Nasdaq Composite се повиши с 27,0498 пункта или 0,1 на сто до 26 274,125 пункта.

Промишленият Dow Jones Industrial Average добави 95,31 пункта или 0,19 на сто и приключи търговията на равнище от 49 704,47 пункта.

