САЩ и Япония ще поддържат тясна координация по валутната политика

САЩ и Япония ще поддържат „постоянна и силна“ координация при противодействието на нежелани и прекомерно резки движения на валутните пазари, заяви министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт след среща с японския министър на финансите Сацуки Катаяма в Токио.

Изявлението се възприема като знак, че Вашингтон до голяма степен подкрепя неотдавнашните интервенции на Япония в подкрепа на йената чрез покупки на националната валута.

„Радвам се, че потвърдихме силното икономическо партньорство между Съединените щати и Япония“, написа Скот Бесънт в социалната мрежа „Екс“ (X).

По-рано Сацуки Катаяма заяви пред журналисти, че двете страни са потвърдили необходимостта от тясна координация по въпросите на валутните курсове, включително по отношение на валутните интервенции.

„Нивото на комуникация и координация между нашите екипи при справянето с нежеланата и прекомерна волатилност на валутните пазари остава постоянно и силно“, посочи Бесънт, цитиран от БТА.

След изявленията доларът поскъпна до около 157,72 йени, преди рязко да се понижи до 156,74 йени. Пазарните участници очакваха по-категорични предупреждения от страна на Вашингтон срещу отслабването на японската валута.

Изпълнителният съветник в „Ес Би Ай Еф Екс Трейд“ (SBI FX Trade) Юджи Сайто заяви, че пазарите са очаквали сигнал дали има промяна в позицията на Скот Бесънт по отношение на паричната политика на Японската централна банка.

Сацуки Катаяма посочи, че Япония действа в съответствие със съвместното изявление със САЩ от септември миналата година, което допуска валутни интервенции при прекомерна пазарна волатилност.

Тя отказа да коментира дали по време на срещата е била обсъждана паричната политика на Японската централна банка.

Управителят на японската централна банка ("Банк ъв Джапан"/Bank of Japan) Кадзуо Уеда се очаква да се завърне в Токио в сряда след участие в среща на „Банката за международни разплащания“ (Bank for International Settlements) в Швейцария.

Междувременно част от представителите на централната банка на Япония са заявили през април, че може да се наложи ново повишаване на лихвените проценти заради засиления инфлационен натиск вследствие на поскъпването на петрола.

Скот Бесънт се е срещнал и с японския министър на икономиката, търговията и индустрията Рьосей Аказава, като двамата са се договорили за засилване на сътрудничеството в областта на енергетиката и критичните минерали.