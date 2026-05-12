Европейските борсови индекси поеха рязко надолу в ранната търговия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Водещите индекси на европейските фондови пазари откриха сесиите с резки понижения на фона на отслабващите надежди за бързо уреждане на конфликта между САЩ и Иран, предаде Си Ен Би Си, цитирана от БТА.

Оптимизмът около възможно мирно споразумение между Вашингтон и Техеран беше разклатен, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че действащото примирие е „на изкуствено дишане", след като Техеран е дал „неприемлив" отговор на предложението на Вашингтон за прекратяване на конфликта.

Във Франкфурт DAX изтри 215,08 пункта или 0,88 на сто до 24 135,2 пункта към 10:38 часа бълг. време.

Парижкият CAC 40 се понижи с 56,24 пункта или 0,7 на сто до 8000,14 пункта.

Лондонският FTSE 100 е надолу с 91,72 пункта или 0,89 на сто до 10 177,71 пункта.

Паневропейският Stoxx Europe 600 се сви с 5,85 пункта или 0,95 на сто до 606,94 пункта.

Цените на петрола се повишиха след коментарите на американския президент, а пазарите в Азиатско-тихоокеанския регион приключиха с разнопосочни резултати. В САЩ фючърсите върху основните индекси останаха почти без промяна, докато инвеститорите очакват публикуването на данните за инфлацията през април.

Доходността по британските държавни облигации продължи да се повишава, като тези с падеж след 10 години достигна 5,099 на сто, което е увеличение с близо 10 базисни пункта.