Вицепремиерът Пулев и министър Василев: INSAIT е стратегически проект за България

Вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията г-н Александър Пулев, министърът на иновациите и дигиталната трансформация г-н Иван Василев и зам.-министърът на иновациите Мира Йосифова посетиха INSAIT, институт към Софийския университет „Св. Климент Охридски" и разговаряха с основателя и научен директор на INSAIT проф. Мартин Вечев и изпълнителния директор инж. Борислав Петров. По време на визитата беше подчертано стратегическото значение на INSAIT за новото правителство, съобщиха от института.

„Избрахме INSAIT за първата си официална среща и посещение, защото Институтът е стратегически проект за България. Поставяме си две амбициозни цели. Едната е трансформация на икономиката на страната чрез компании с висока добавена стойност, базирани на иновации, но също така и трансформация на държавната администрация в посока на внедряването на изкуствен интелект и използване на новите технологии за улесняване на граждани и бизнес", коментира министър Василев.

В рамките на срещата беше подчертано ключовото значение на INSAIT в политиките на двете министерства. Бяха обсъдени и следващите етапи от развитието на Института и намеренията на правителството да разшири държавните инвестиции в него. Акцент беше поставен и върху засилването на стратегическото партньорство с швейцарската държава и водещите политехнически университети ETH Цюрих и EPFL Лозана, в партньорство с които INSAIT е създаден.

Сред ключовите приоритети е и внедряването на суверенния изкуствен интелект на INSAIT в държавната администрация. По време на срещата беше подчертано, че България все повече се утвърждава като европейски лидер в тази сфера и процесът по широкото използване на технологията от институциите трябва да бъде ускорен.

Само за четири години INSAIT се утвърди като водещ световен изследователски център в областта на изкуствения интелект и дълбоките технологии. Институтът разработва технологии и провежда изследвания на световно ниво в области като изкуствен интелект, земни наблюдения, роботика, квантови изчисления и информационна сигурност. INSAIT има международни партньорства с едни от най-престижните технологични и академични организации в света, сред които Google, Amazon, Netflix, ETH Zurich, EPFL, MIT и други.