НОИ: Средният осигурителен доход за март е 1024,31 евро

НОИ Снимка: 24 часа

Размерът на средния осигурителен доход за България за месец март 2026 г. е 1024,31 евро, съобщиха от Националния осигурителен институт (НОИ). Размерът на средномесечния осигурителен доход за страната за периода от 1 април 2025 г. до 31 март т.г. е 976,96 евро.

Съгласно чл. 70, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през април 2026 г.

Размерът на средния осигурителен доход за страната за февруари т.г. беше 1005,28 евро, припомня БТА.

