Вицепремиерът Пулев: Противопоставяне на инфлацията при храните е основен приоритет на правителството

Ефективното противопоставяне на инфлационния натиск при храните е основен приоритет на нашето правителство. Ние приветстваме тези законодателни изменения, защото те дават необходимия инструментариум на правителството и на ресорните министерства, за да водим ефективна битка срещу галопиращите цени. Това заяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев пред Временната комисия по бюджет и финанси към Народното събрание. Той запозна депутатите със становището на Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията за измененията и допълненията в Законопроектите за защита на конкуренцията и защита на потребителите, пишат от пресцентъра на икономическото министерство.

В рамките на комисията икономическият министър подчерта, че в Закона за защита на конкуренцията законодателните изменения са адресирани до всички ключови параметри, които оптимизират състава и броя на нелоялните търговски практики. По негови думи изцяло се стъпва на пазарни принципи. „Увеличават се и се заздравяват правомощията на ресорните регулатори. Драстично се увеличават глобите за нелоялните търговски практики на ниво Комисия за защита на потребителите и се надявам с тези промени да се създаде ефективен механизъм на ниво правителство", подчерта министър Пулев.

Вицепремиерът заяви, че в най-кратки срокове ще внесе предложение в Министерския съвет за създаването на междуведомствено звено за координация с контролни, надзорни и регулаторни органи по цените. В него като постоянни членове ще бъдат включени Министерството на финансите чрез НАП, Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията, както и Министерството на земеделието и храните.

По време на комисията министър Пулев изтъкна, че с въвеждането на звеното за координация, правителството ще работи по-ефективно, рамо до рамо, с независимите регулатори. „Надявам се, че ще продължим да имаме същия синхрон — ефективно и мотивирано, така че да защитим интереса на хората, без да се опитваме да вменяваме вина на който и да е участник в процеса", допълни той, като беше категоричен, че предложените мерки са пазарни и няма нарушение на пазарни принципи.

Националната агенция за приходите (НАП) ще бъде основен орган в този процес, където се събира конкретната статистика и където има нужните правомощия да си съдействат с всички останали ресорни министерства. „Това е един абсолютно задължителен подход, за да може, първо, на ниво правителство да имаме по-добра междуведомствена комуникация и, второ, да имаме една формална платформа, чрез която да си взаимодействаме", подчерта вицепремиерът.

Той отбеляза още, че след решението на Народното събрание, като следваща стъпка трябва да бъдат разгледани ресурсите, финансовото обезпечаване и капацитетът на регулаторите — КЗК и КЗП. „Трябва да сме сигурни, че те разполагат с необходимата база, за да могат ефективно да разглеждат и да отговарят на всички сигнали, които очакваме в резултат на тези политики да постъпят към тях", допълни Пулев.

В Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите е предложено създаването на Централен регистър за проследимост по веригата за доставки. Чрез създаването му ще се намали административната тежест към бизнеса, ще се подобри обменът между институциите и ще се създаде възможност през платформата да се развиват електронни услуги.

В заключение министър Пулев изрази увереност, че Народното събрание ще проведе и ефективна съдебна реформа, така че всички производства, генерирани от регулаторите, както и налаганите глоби, реално да имат ефект.