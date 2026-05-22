Нови камери в колите ще следят за умора на водача

Автомобилите трябва да имат мигащи стопове при рязко спиране

Всички нови автомобили, продавани в ЕС от 1 юли, трябва да бъдат оборудвани със сигнал за аварийно спиране и камера, която следи лицето на водача.

С това Европейският съюз се стреми да намали разсейването на шофьорите и катастрофите, които се случват отзад.

Системата за предупреждение за разсейване на водача (ADDW) е задължителна за всички нови автомобили, продавани след споменатата дата. Това е система, която следи позицията на главата и лицето на водача с помощта на камери и сензори.

Ако те се отклоняват твърде много от пътя, следва звуково и визуално предупреждение. Всичко това има за цел да допринесе за по-нататъшно намаляване на броя на фаталните произшествия. Според изследвания на тези инциденти до 30 процента от случаите в Европа се дължат на разсейване.

Точно както ISA (вече задължителната система, която предупреждава при превишаване на ограничението на скоростта), ADDW се включва автоматично при стартиране на колата. Тя може да се изключи, но това трябва да се прави отново за всяко пътуване.

Това е система, с която вече много клиенти са запознати от нови по-скъпички автомобили.

Има обаче голяма разлика в работата на такива системи. Някои наистина предупреждават само в случай на сериозно разсейване, но също така има много системи, които започват да издават звуков сигнал само с един поглед към навигационния екран или още по-лошо,

когато шофьорът погледне през рамо,

което често се прави именно за предотвратяване на инциденти и следователно се тълкува напълно погрешно от джаджата като разсейване.

Задължението за всички нови автомобили да имат тази система допълнително натоварва финансово производителите, а от там и клиентите. Вграждането на системата за следене на лицето на шофьора ще струва средно около 200-300 евро отгоре производствени разходи на кола. Това означава инсталиране на камера, инфрачервени сензори и софтуер.

При някои модели камерата е разположена зад огледалото за обратно виждане.

Има множество опасения, свързани с поверителността, които трябва да се вземат предвид. Официалните разпоредби гласят, че ADDW трябва

да функционира без използване на “биометрични лични данни” на пътниците

Следователно системата няма право да съхранява, използва или дори да наблюдава поведението на пътниците, а само да проверява дали водачът е разсеян.

Другата нова задължителна джаджа е съвременната спирачна технология, която е вградена в някои нови коли, но ще стане задължителна за всички. В резултат на това мигащите стоп светлини ще се виждат все по-често в движението.

Задължението се отнася както за леки автомобили, така и за камиони, излизащи на пазара. Системата е предназначена за аварийни ситуации, при които водачът трябва да спре внезапно и рязко, например за да избегне сблъсък.

В такива случаи стоп светлините мигат автоматично, за да осигурят допълнително предупреждение на движещите се отзад автомобили. Това се случва, когато спирането се прилага силно или когато се намеси антиблокиращата спирачна система.

Особено при по-високи скорости това може да е от решаващо значение, тъй като другите шофьори осъзнават по-рано, че има опасност.

Технологията работи напълно автоматично. Сензорите

измерват колко бързо и силно се задействат спирачките

и незабавно определят дали е необходимо да се активира аварийният сигнал. Шофьорите не е необходимо да правят нищо сами.

Системата реагира за части от секундата. Тя не е предназначена за нормално спиране, например на светофар или в бавно движещ се трафик. В тези ситуации стоп светлините просто остават постоянно включени. Само при внезапни и силни спирачни маневри системата превключва на мигащ сигнал.

Камерата е инфрачервена и "вижда" през нощта.

Това разграничение има за цел да гарантира, че другите участници в движението веднага ще разберат, че се случва нещо неочаквано. Според експертите именно тази допълнителна яснота може да помогне за предотвратяване на инциденти.

Времето за реакция често играе решаваща роля при удари отзад. Дори малко спечелено време може да бъде достатъчно, за да се избегне сблъсък или да се ограничат последствията.

Шофьорът може да види, че системата се активира от мигащия символ за аварийни светлини на арматурното табло. Ще чуе и бързо тиктакащ звук, сравним с този на бързо мигащите аварийни светлини.