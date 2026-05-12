Кампанията „Растително здраве за по-добър живот“ се завръща за четвърта и последна година, като продължава съвместните усилия на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ), Европейската комисия и 33 държави да поставят здравето на растенията в центъра на решенията, които взимаме всеки ден.

Участието в инициативата е второ поред за България, а национален партньор на кампанията отново е Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). Според проучване на IPSOS за измерване на ефективността на инициативата, още през първата година България постига най-висока разпознаваемост сред всички участващи държави.

Инициативата е насочена към тясната връзка между растителното здраве и ежедневието ни — от това, което ядем, до начина, по който пътуваме, полагаме грижи за градината си и пазаруваме. През тази последна година кампанията се възползва от набраните скорост и опит, като насърчава хората в цяла Европа да се информират, да предадат информацията нататък и да предприемат реални действия, които спомагат за опазването на растенията, околната среда и икономиката.

„Науката ни помага да разберем рисковете за здравето на растенията, но това не е достатъчно. Европейците трябва да прилагат тези знания в ежедневието си. С кампанията Plant Health 4 Life областта на растителното здраве става достъпна и актуална. Всички ние можем да бъдем част от решението — като пътуваме отговорно, пазаруваме отговорно и образоваме следващото поколение“, обяснява Тобин Робинсън, началник на отдел „Околна среда, растения и екотоксикология“ в ЕОБХ.

Кампанията показва, че здравето на растенията засяга всички нас, като целта е трайно да се повишат осведомеността и споделената отговорност.

За кампанията

#PlantHealth4Life е многогодишна кампания, разработена по искане на Европейската комисия. Тя се основава на задълбочен анализ на възприятията и поведението на гражданите по отношение на растителното здраве в целия ЕС.

Инициативата продължава да разширява темите и обхвата си, като през 2026 г. в нея участват 33 държави – всички държави членки на ЕС, както и Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Турция, Черна гора и Швейцария.

Кампанията е отворена за всички, като се обръща специално внимание на три основни целеви групи:

любознателните пътешественици , които обичат да опознават света и природата;

, които обичат да опознават света и природата; градинарите , които отглеждат и се грижат за зеленчуци, цветя и дървета у дома;

, които отглеждат и се грижат за зеленчуци, цветя и дървета у дома; родителите, които са загрижени за храната, която консумират децата им, и желаят да опазят околната среда и биологичното разнообразие за бъдещите поколения.

По какъв начин здравето на растенията засяга живота ни?

Растенията представляват 80% от храната, която консумираме. Те прочистват въздуха, който дишаме и ни помагат да се борим с изменението на климата, като намаляват въглерода в атмосферата. Когато растенията са здрави, те осигуряват места за живот и източници на храна за множество животински видове, като допринасят за биоразнообразието и цялостната стабилност на нашата екосистема. Защитавайки растенията, ние защитаваме живота.

Изменението на климата и човешкият фактор като стопанската дейност и пътуванията, поставят растенията под силен стрес. Разпространението на вредители и болести по растенията може да има опустошителни последици за икономиката и околната среда. Боровата нематода например е микроскопичен червей, който може бързо да зарази боровете и да унищожи горите. До 1999 г. вредителят не е откриван в ЕС. Първоначално се появява в Португалия, днес се среща и в някои части на Испания, а наскоро е открит и във Франция. За да се спре разпространението му, съгласно правилата на ЕС всички изложени на риск дървета (главно борове) в радиус от 500 метра от огнището трябва да бъдат отсечени и унищожени, което ще окаже значително икономическо и екологично въздействие, особено в региони с обширни борови гори.

Всеки може да стане посланик на растителното здраве

Действията на всеки европейски гражданин са от ключово значение за поддържане на растителното здраве. Посетете уебсайта на кампанията #PlantHealth4Life и научете как можете да станете защитник на растителното здраве.