Изкуственият интелект носи нови рискове за киберсигурността на банките

С развитието на изкуствения интелект рискът от кибер атаки се увеличава значително, предупреди днес германският федерален орган за финансов надзор „Бафин" (BaFin) и обяви, че създава нова дивизия, която да извършва таргетирани инспекции във финансови компании, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

От появата на новия модел изкуствен интелект „Митос" (Mythos) на „Антропик" (Anthropic) световната банкова индустрия бърза да се сдобие с достъп и да тества новата технология, докато регулаторите изследват възможните рискове за киберсигуността на финансовите компании.

Новите модели изкуствен интелект са способни изключително бързо да откриват и експлоатират множество уязвимости в дигиталните системи на фирмите, каза президентът на „Бафин" Марк Брансън.

Финансовата индустрия може да си позволи спешната и жизненоважна инвестиция в укрепване на киберсигурността, допълни той.

Според експерти по киберсигурността „Митос" представлява сериозно предизвикателство за банките и остарелите им системи. Въпреки предупреждения за опасностите няколко американски банки вече имат достъп до „Митос".

Новата дивизия на „Бафин" ще извършва целенасочени във финансовите фирми, обясни Брансън пред Ройтерс. Тези по-бързи и по-фокусирани проверки ще отнемат много по-малко време от обстойните прегледи и това ще позволи на германския орган да реагира по-ефективно на развитието на технологиите и отделни инциденти.

