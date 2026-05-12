Евро 7 ще заличи достъпните бензинови коли и хибридите

Ако продължават да ги произвеждат, ще поскъпнат поне с 3000 евро

След въвеждането до края на годината на поредния екологичен стандарт Евро 7 притежаването на нов автомобил за мнозина ще се превърне само в скъп спомен от отминали времена, предричат западни анализатори. Или поне на колите с двигател с вътрешно горене и хибридите.

Новият стандарт Евро 7 ще започне да се прилага от 30 ноември 2026 г. за всички нови модели, а от 30 ноември 2027 г. ще обхване всички нови коли, които са изложени в шоурума на дилърите.

Стандартът ще промени коренно начина, по който се движи автомобилната индустрия, мощността на колите и най-вече цената.

Най-голямата жертва на новите правила ще бъдат автомобилите от най-достъпните сегменти. Модели като Dacia Sandero са изправени пред спиране след някоя и друга година.

Евро 7 изисква много по-ниски нива на азотни оксиди (NOx) и твърди частици. За да ги постигнат,

производителите трябва да инсталират по-скъпи катализатори,

филтри за твърди частици (GPF) и сложни електронни системи за управление на горенето.

Новите правила изискват автомобилът да следи своите емисии в реално време през целия си жизнен цикъл (OBM - On-Board Monitoring). Това означава добавяне на нови сензори и софтуер, които оскъпяват производството.

За първи път ще се регулират частиците, отделяни от износването на спирачките и гумите. Това ще наложи инсталирането на по-скъпи спирачни системи с ниско отделяне на прах.

При малка кола (като Dacia Sandero), добавянето на нови технологии за 1000–2000 евро може да повиши цената с около 20%. В момента най-базовия Sandero e 16 000 евро, или покачването на цената ще бъде с около 3000 евро.

За много компании това прави производството на малки бензинови коли икономически неизгодно и те просто ще спрат да ги предлагат.

Една от най-противоречивите части на новия регламент е въвеждането на протокола за хомологация GTR21. Този протокол е предназначен да стандартизира измерването на мощността в хибридните и електрическите коли. Критиците предупреждават, че той ще засегне ценово и хибридите.

Peugeot e-208 се предлага и като хибрид.

GTR21 се фокусира върху “максималната 10-секундна мощност”. Това е периодът, в който електромоторът и батерията могат да отдадат най-голям ресурс. В реалността обаче, ако изкачваш планински проход или караш с висока скорост на магистрала,

тази мощност не е постоянна -

след изтощаване на пиковия капацитет на батерията, колата разчита основно на двигателя с вътрешно горене.

Въвеждането на протокола GTR21 променя правилата на играта за производителите, като ги принуждава да преминат от “свободно изчисляване” с просто събиране на конете на двигател с вътрешно горене с този на електрическия мотор към строго регулирана формула за мощността.

Официалната мощност на много модели ще падне на хартия с 5% до 15%, без колата да се е променила технически. Това принуждава марките да преименуват моделите си (например от Hybrid 225 на Hybrid 180), за да не подвеждат клиентите. Заради това се очаква въвеждането на протокола GTR21 и свързаните с него регулации от пакета Евро 7 да доведат до поскъпване и на хибридните автомобили за крайните потребители.

Най-засегнати ще бъдат малките и бюджетни модели,

тъй като добавените разходи за технологии и тестване представляват по-голям процент от крайната им цена. Това може да доведе до изчезването на достъпни хибридни модели от пазара.

Предстои европеецът да избира между скъп местен хибрид и малко по-евтин китайски електрически автомобил, докато традиционните двигатели с вътрешно горене бавно ще изчезнат от улиците и поради налагането на наказателни данъци.

Същността на Евро 7 и GTR21 не е само по-чист въздух. Това е инструмент на икономическата политика, който да наложи по-бързо използването на чисто електрическите автомобили в ЕС, независимо дали инфраструктурата е готова, или дали хората могат да си ги позволят, смятат специалистите.