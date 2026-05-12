Квартални топлоцентрали – следваща стъпка към въглеродна неутралност на Габрово

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Новото хоризонтално прокарване на тръбите в отоплителните системи позволява минимални намеси в жилищата и ниски загуби

Габрово е сред пионерите в политиките за устойчива енергия и климат. Тук се роди първата у нас енергийна общност, в която можете да се включите с приятели да произвеждате зелен ток и да печелите. Сега градът проучва нагласите за друг енергиен кооператив - квартални топлоцентрали.

Според идейния проект това ще са компактни локални отоплителни системи, работещи с дървесни трески и високоефективен водогреен котел.

Новото хоризонтално прокарване на тръбите позволява минимални намеси в жилищата и намалява топлинните загуби, като осигурява по-висок комфорт без нарушаване на интериора.

Инициативата е част от проекта NetZeroHero, финансиран чрез NetZeroCities по програма Horizon Europe, и се вписва в усилията на Габрово да развива нисковъглеродни решения и енергийни общности.

Моделът позволява на гражданите да участват пряко в изграждането на системата, а финансовите ползи от произведената топлинна енергия да се връщат обратно при самите потребители.

"Интересът към новите квартални топлоцентрали ни потвърждава, че

габровци разпознават

нуждата от модерни, по-ефективни и по-чисти решения

За няколко месеца проведохме анкетно проучване, включиха се 207 души, а резултатите показват ясно изразена подкрепа за идеята.

Почти 86% от анкетираните заявяват, че биха желали да имат централно подаване на битова гореща вода. 177 души приемат идеята за централизирано отопление, ако цената е конкурентна. Това представлява над 85% положителна нагласа", кометират от екипа на проекта.

Габровци проявяват интерес не просто към парно, но и към допълнителни услуги. 145 души са посочили в анкетите, че биха желали и централизирано охлаждане като алтернатива на индивидуалните климатици.

"Бяхме включили и въпрос за самоучастието в инвестицията. От 204 отговора 165 души са готови да участват финансово, ако сумата бъде възстановена. А най-предпочитаните суми са: до 500 евро - 75 души; до 250 евро - 51 души, и до 1500 евро - 31 души", удовлетворени са от резултата в община Габрово. И обобщават, че жителите възприемат идеята като модерна, икономически изгодна и екологично отговорна. Това потвърждава, че градът е готов за следващата стъпка към устойчиво енергийно бъдеще.