„иБей“ отхвърли отправената офертата за придобиване от „ГеймСтоп“ на стойност почти 56 милиарда долара

Бордът на директорите на американската платформа за онлайн търговия „иБей" (eBay) отхвърли неочакваното предложение за придобиване от страна на американския търговец на видеоигри „ГеймСтоп" (GameStop) на стойност около 55,5 милиарда долара, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Компанията определи офертата като „недостоверна" и „непривлекателна", пише в официално изявление онлайн търговецът.

Офертата от „ГеймСтоп" беше направена на 4 май и предвиждаше придобиване на „иБей" чрез комбинация от акции и пари в брой. Новината тогава изненада пазарите, но бързо предизвика съмнения сред анализаторите относно реалистичността на сделката.

Според експерти пазарната капитализация на „ГеймСтоп" е значително по-ниска от тази на „иБей", което би наложило огромно увеличение на капитала и би довело до сериозно намаляване на стойността на книжата на компанията.

В писмо до главния изпълнителен директор на „ГеймСтоп" Райън Коен бордът на директорите на „иБей" посочва, че е „внимателно разгледал предложението с помощта на независими съветници и е решил да го отхвърли".

Сред причините за отказа са посочени съмнения относно финансовата стабилност на сделката, възможните негативни ефекти върху дългосрочната рентабилност на компанията и рисковете при интеграцията на двете структури.

„иБей" допълни, че остава уверена в способността си да генерира устойчив растеж с настоящия си управленски екип.

След новината акциите на „еБей" поевтиняха с 1,93 на сто в предпазарната търговия на Уолстрийт, а тези на „ГеймСтоп" изгубиха 4,79 на сто от стойността си.