Министър Ива Петрова и екипът й се срещнаха с шефа на КЕВР Пламен Младеновски

Обсъдиха стабилността на енергийния сектор и подготовката за новия ценови период от 1 юли

Министърът на енергетиката Ива Петрова и зам.-министрите д-р Любомира Ганчева и Кирил Темелков проведоха работна среща с председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Пламен Младеновски. Те обсъждаха стабилността и устойчивото развитие на енергийния сектор, регулаторната рамка и предизвикателствата пред електроенергийната система в условията на динамична пазарна среда и ускорено развитие на нови енергийни мощности.

Специално внимание бе отделено на подготовката за новия ценови период в сектор „Електроенергетика" с фокус върху предвидимостта за участниците на пазара и защитата на битовите потребители.

Дискутирани бяха и възможностите за подобряване на взаимодействието между Министерството на енергетиката и КЕВР при изпълнение на стратегическите приоритети в сектора, включително развитието на електропреносната инфраструктура, интеграцията на възобновяеми енергийни източници и дългосрочната енергийна сигурност на страната.

„Поддържането на устойчив и предвидим енергиен сектор изисква активен диалог и добро институционално взаимодействие. Общата ни цел е гарантиране на сигурността на доставките и защита интересите на потребителите", заяви министър Петрова.

Пламен Младеновски подчерта значението на стабилната регулаторна рамка и координирания подход при управлението на процесите в енергийния сектор, особено в контекста на подготовката на решенията на КЕВР за новия ценови период.

Страните се обединиха около необходимостта от последователни действия за повишаване устойчивостта и конкурентоспособността на българската енергетика в дългосрочен план.