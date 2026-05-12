Александър Пулев: Ускоряването на инвестициите е основна цел на реформата в БАИ

За Българската агенция за инвестиции (БАИ) имаме много амбициозни планове. Ще обследваме в детайл всички процеси и ще оптимизираме портфолиото на дружеството. Започваме още от утре. С тези думи вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев очерта началото на процеса по организационно и функционално преструктуриране на ключови звена в икономическия сектор. По неговите думи целта е повишаване на ефективността, ускоряване на инвестиционните политики и подобряване на междуинституционалната координация. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на икономиката, инвестициите и индустрията.

Това и още мерки вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев обсъди на работна среща с представители на Българската агенция за инвестиции (БАИ), Българската банка за развитие (ББР) и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП).

„Всички знаем проблемите, които произтекоха от изкуственото разделение на Министерството на икономиката и индустрията и Министерството на иновациите и растежа, както и от неудачното разпределение на определени дирекции и структури, което доведе до влошаване на диалога", заяви той.

По думите му новата институционална рамка ще осигури ясно разграничение на функциите и по-добра координация между отделните структури.

„Министерството на иновациите и дигиталната трансформация ще се фокусира изцяло върху предприемачеството, дигитализацията и внедряването на технологични решения. Там се влива и Министерството на електронното управление, за да се работи за реално въвеждане на принципа „едно гише" и отпадане на хартията", посочи вицепремиерът Пулев.

Той подчерта, че всички структури и дирекции, свързани с инвестиционните политики, преминават към Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията. „БАИ, ИАНМСП и всички ресорни дирекции, свързани с инвестициите, ще бъдат концентрирани тук. Целта е една – по-бързи решения, по-добра координация и активна подкрепа за инвеститорите", категоричен бе министърът.

По отношение на Българската банка за развитие вицепремиерът Пулев отбеляза, че институцията ще има ключова роля в политиките за подкрепа на предприемачеството и задържането на младите хора в страната. „Ще разчитаме на инструменти за връщане на младите хора в България, както и за стимулиране на стартирането и развитието на бизнес у нас", заяви той.

Вицепремиерът акцентира и върху необходимостта от изграждане на координационен механизъм на ниво Министерски съвет за подкрепа и улеснен достъп на инвеститорите до администрацията. „Цялата съвкупност от процеси трябва да има едно отговорно звено, което да отваря вратите на инвеститорите в различните министерства. В момента именно това е един от най-сериозните дефицити", посочи Пулев.

Министърът съобщи и за възможно предстоящо физическо преместване на Българската агенция за инвестиции. „Ще внесем предложение за преместването на БАИ от София Тех Парк в по-подходяща локация центъра на София – в сградата на Централната софийска пощенска станция, с оглед улесняване на инвестиционния процес", заяви Александър Пулев.

В рамките на срещата участниците изразиха подкрепа за подготвяната реформа. От страна на ББР бе заявено, че предприетите действия са важна стъпка към по-силна синергия между институциите. ИАНМСП подчертаха значението на експортната политика и активната роля на търговските аташета в подкрепа на бизнеса. На срещата присъстваха още заместник-министрите Михаела Карадимова и Красимир Якимов.