Българка на финал на европейското по таекуондо

Министър Георги Пеев спря временно плащанията в транспорта

Георги Пеев Снимка: "24 часа"

Не се сключват нови договори, анекси, авансови плащания и не се обявяват обществени поръчки 

Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев въведе временни ограничения върху плащанията и поемането на нови задължения в публичните предприятия от системата на министерството. Мярката е част от изготвянето на цялостен анализ на финансовото, административното и договорното състояние на дружествата, съобщават от ведомството.

Преустановяват се разходи, които не са пряко свързани с текущото и непрекъсваемо функциониране на предприятията. Временно се спира сключването на нови договори, подписването на анекси, възлагането на дейности, авансовите плащания и стартирането на обществени поръчки, освен при доказана нормативна неотложност. Дружествата не следва да предприемат действия по разпореждане или придобиване на активи.

Ограниченията не важат за възнаграждения по трудови правоотношения, задължителни данъчни и осигурителни вноски, плащания към бюджета и комунални услуги.

