Пулев поиска от аташетата да кажат до седмица какво им пречи и как ще привличат инвестиции в страната

Специализирано звено към правителството ще обединява и координира цялостната инвестиционна политика на България и ще улеснява достъпа на инвеститорите до администрацията, каза им вицепремиерът и министър на икономиката

Вицепремиерът Александър Пулев поиска от търговските аташета до една седмица да предоставят до седмица информация какво им пречи и стъпки за подобряване на работата им за привличане на инвестиции в страната.

Това стана по време на онлайн среща, която той проведе днес с представителите на службите по търговско-икономически въпроси (СТИВ).

Той им каза, че те са остриетата на инвестиционната политика на България и "ще направим така, че не само да продължите да бъдете такива, но и да надградим постигнатото до момента. Страната ни има голям нереализиран инвестиционен потенциал", заяви още той.

Пулев обсъди с тях административната реформа в икономическия сектор, преструктурирането на институциите, ангажирани с инвестиционната политика, както и бъдещата роля на СТИВ в привличането на стратегически инвеститори.

Министърът им съобщи, че още вчера в Народното събрание е депозирано и формализирано цялостното преструктуриране на ведомството и инвестиционната политика на страната. „Работим за създаването на рамка, която да оптимизира и консолидира всички стратегии от ресора на Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията, така че да няма несигурност сред международните и местните инвеститори", посочи той.

Вицепремиерът Пулев представи и административната реформа, свързана с преструктурирането на трите министерства – на икономиката, на иновациите и на електронното управление, както и създаването на специализирано звено към Министерския съвет, което ще обединява и координира цялостната инвестиционна политика на България и ще улеснява достъпа на инвеститорите до администрацията.

„Важна е синергията. Ще подсигурим подкрепата за всички стратегически инвестиционни намерения чрез хоризонтално преструктуриране на министерствата и вертикално – със създаването на специално звено", поясни той.

По думите на министър Пулев е необходимо целите на СТИВ да бъдат ясно дефинирани и измерими. „По този начин можем да подходим стратегически към всяко инвестиционно намерение. Необходима е стратегия за развитието на всеки един от пазарите", подчерта той.

По време на онлайн срещата вицепремиерът Пулев акцентира върху необходимостта от засилване на ролята на СТИВ в процеса по привличане на инвестиции в страната. „За да подобрим работата на търговско-икономическите служби и да повишим ефективността на насърчаването, трябва да привлечем висококачествени проекти и партньори. България има голям инвестиционен потенциал и ще разчитам на проактивни действия от страна на СТИВ за неговото реализиране", заяви министърът.

Вицепремиерът Пулев призова представителите на Службите по търговско-икономически въпроси в срок от една седмица да предоставят обратна връзка относно дефицитите, предизвикателствата и необходимите стъпки за подобряване работата им, с цел повишаване на ефективността и координацията при привличането на инвестиции в страната.