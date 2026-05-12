И опозицията “за” мерките за цените, спецзвено ще ги следи в реално време (Обзор)

Търговските вериги: На практика ни забраняват промоциите

ГЕРБ, ДПС и “Възраждане” подкрепиха на първо четене във временната бюджетна комисия законодателните мерки срещу високите цени, които “Прогресивна България” вкара в парламента. Но готвят и свои предложения, тъй като далеч не са съгласни с всички текстове. ПП гласуваха “против”, ДБ се въздържаха. Промените, които бяха представени в понеделник, са в два закона - за защита на конкуренцията и за защита на потребителите.

Спецзвено към кабинета, което да следи цените в реално време, ще предложи вицепремиерът и икономически министър Александър Пулев. В него ще има представители на НАП, КЗК и КЗП. Ще е координиращ орган по прилагането на изменените закони, обясни пред депутатите той. С промените драстично се увеличават глобите за нелоялни търговски практики (списъкът с такива нараства на 30), които ще налага КЗП.

Въвежда се пряка забрана да се вдигат цени без икономическа обосновка. Ново е и определението за “прекомерно високи цени”, при установяване на такива КЗК ще има право да изисква данни за ценообразуването по веригата.

Вероятно ще се увеличи капацитетът на двата регулатора, като са възможни и кадрови промени в КЗК и КЗП, стана ясно на дискусията.

За да има българска продукция, трябва адекватен марж на печалбата, обяви земеделският министър Пламен Абровски. Според него един от големите проблеми е недостигът на българска продукция. Увери, че властта не иска да удря веригите, но очаква от тях толеранс за родните доставчици и производители.

Промените се съобразяват с пазарната среда и конкуренцията, подчерта вицепремиерът Пулев.

Шефът на КЗК Росен Карадимов декларира подкрепа. Уточни, че институцията не трябва да се превръща в ценови регулатор, а основната ѝ задача остава установяването на съгласувано поведение и нелоялни практики.

Владислав Горанов обеща подкрепа от ГЕРБ за мерките, но ще предложат и други. Да не се увеличава административната тежест върху по-малките производители, предупреди Атидже Вели от ДПС, но партията също е “за” поправките. Опасенията от прекомерен ценови контрол, който не адресира реалните причини за поскъпването, изказа Мартин Димитров, затова ДБ ще се въздържат. Единственият критик бе лидерът на ПП Асен Василев. Той обяви, че законът ще принуждава бизнеса да доказва, че не нарушава правилата, а не обратното. Според “Възраждане” пък еврото е виновно за инфлацията.

Представители на различни браншове поискаха повече време за обсъждане на промените.

Големите търговски вериги също смятат, че принципът да се считаш за виновен до доказване на противното е неприемлив. “Подобни механизми съществуват в европейското право, но се прилагат основно при монополни и олигополни пазари, докато секторът на бързооборотните стоки в България е силно конкурентен”, коментира Николай Вълканов, шеф на Сдружението за модерна търговия, в което членуват големите търговски вериги.

По думите му единственото приемливо нещо в този пакет е удължаването с още 1 година на действието на Закона за въвеждане на еврото, което ще кара търговците да обосновават повишаванията на цените с икономически фактори. Но останалите мерки щели да доведат до това да се ограничат промоциите, собствените марки на веригите и в крайна сметка - до ново повишаване на цените.

България страда от липса на достатъчно производство на плодове и зеленчуци, което принуждава търговците да внасят от хиляди километри, обясни Вълканов. В същото време земеделските субсидии са над 2 милиарда годишно. “Крайно време е някой да излезе и да обясни къде потънаха тези средства и защо срещу тях има единствено зърнопроизводство. Всички останали сектори - млекопроизводство, месо, плодове и зеленчуци, са в тотален упадък”, заяви той.