Кремъл омаловажи понижената прогноза за растежа на руската икономика

Кремъл омаловажи днес значението на понижената прогноза за икономическия растеж на Русия и заяви, че правителството продължава да гарантира макроикономическа стабилност въпреки натиска от войната в Украйна, западните санкции и нестабилността на световните пазари, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Вицепремиерът Александър Новак представи нови макроикономически прогнози в интервю за бизнес изданието „Ведомости“ вчера вечерта, в които правителството понижи оценката си за ръста на БВП за 2026 г. до 0,4 на сто от 1,3 на сто, както и прогнозата си за 2027 г. - до 1,4 на сто от 2,8 на сто.

Това се случва само седмици, след като президентът на Русия Владимир Путин свика водещите икономически ръководители в Кремъл и отправи критики за слабия растеж, като им нареди да разработят нови мерки за подкрепа на икономиката. Растеж над средната глобална прогноза на Международния валутен фонд (МВФ) от 3,1 на сто за 2026 г. е една от националните цели на Русия.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Путин е „тясно ангажиран“ с икономическите въпроси и подчерта, че Русия запазва макроикономическа стабилност въпреки международната несигурност, породена от конфликта в Близкия изток.

„Благодарение на мерките, които се прилагат от нашето правителство, можем уверено да говорим за макроикономическа стабилност и за перспективни планове за умерено, но стабилно увеличение на икономическия растеж година след година“, каза Песков.

Икономиката на Русия, оценявана на около 3 трилиона долара, е засегната от войната в Украйна, западните санкции и високите лихвени проценти. Тя се свила с 0,3 на сто през първото тримесечие - първият ѝ спад на тримесечна основа от началото на 2023 г. на фона на увеличения на данъците и значителни отстъпки в цените на руския петрол заради санкциите.

Според прогнозите инвестициите ще намалеят с 1,5 на сто през 2026 г., а руската рубла, която повече от година устоява на прогнозите за обезценяване, се очаква да бъде почти с 12 на сто по-силна през 2026 г. спрямо предишните прогнози. Понижени са и очакванията за промишлено производство, реални заплати и търговия на дребно.

Новак не даде подробности относно плановете на правителството за стимулиране на растежа, като подчерта, че вътрешното потребителско търсене ще остане основният двигател.

В изненадващ ход той съобщи, че цената на петрола, използвана за изчисляване на бюджетните приходи, ще остане 59 долара за барел през 2026 г. Тази цена съвпада с т.нар. „прагова цена“, която определя каква част от приходите от петрол отиват в Националния фонд за благосъстояние (National Wealth Fund).

Очаква се цената на петрола да остане около 50 долара за барел през идните три години, въпреки че много анализатори смятаха, че Русия може да се възползва от поскъпване след ударите на САЩ и Израел срещу Иран. Консервативната прогноза показва, че правителството иска да предотврати преждевременно изчерпване на резервите си.

Някои анализатори смятат, че новите прогнози са насочени към ограничаване на държавните разходи, които могат да излязат извън контрол, след като бюджетният дефицит достигна 2,5 на сто от БВП през първите четири месеца на годината — значително над целта от 1,6 на сто за цялата година.

Новак заяви, че безработицата, която остава на исторически ниски нива и се смята за основно ограничение за растежа, ще остане между 2, 3 на сто и 2,4 на сто. Анализаторите приемат това като сигнал, че централната банка няма да бърза да намалява основната лихва от текущите 14,5 на сто.