Европейските борси приключиха на червено заради войната в Близкия изток

Европейските фондови пазари приключиха търговията днес със значителни понижения на фона на нарастващите опасения около конфликта между САЩ и Иран и задълбочаващата се политическа криза във Великобритания, предадоха Си Ен Би Си и ДПА.

Паневропейският индекс STOXX 600 затвори с понижение от близо 1,1 на сто, като повечето сектори и водещи борси в Европа приключиха в отрицателна територия, пише БТА.

Основният германски индекс DAX загуби 1,62 на сто до 23 954,93 пункта и падна под психологическата граница от 24 000 пункта. Според анализатори това е допълнително влошаване на техническата картина на пазара.

„Неразрешеният конфликт в Близкия изток поддържа висока нервността на пазарите“, коментира главният пазарен анализатор на „Си Ем Си Маркетс“ (CMC Markets) Андреас Липков.

Индексът на средните германски компании MDAX се понижи с 1,39 на сто до 31 010,38 пункта, а EuroStoxx 50 отстъпи с 1,5 на сто.

Инвеститорите следят внимателно и политическата ситуация във Великобритания, след като над 70 депутати от Лейбъристката партия, както и министри от правителството, призоваха премиера Киър Стармър да подаде оставка след тежките резултати на местните избори.

Стармър заяви след заседание на кабинета, че няма намерение да се оттегля и ще „продължи да управлява“.

Доходността по британските държавни облигации продължи да нараства, като тази по 10-годишните книжа достигна около 5,10 на сто. Британската лира поевтиня с 0,7 на сто спрямо долара. FTSE 100 отстъпи леко с 0,04 на сто до 10 265,32 пункта.

Допълнително напрежение на пазарите внесе и изявление на американския президент Доналд Тръмп, че примирието между САЩ и Иран е „на изкуствено дишане“, след като Техеран е изпратил „неприемлив“ отговор на предложението на Вашингтон за прекратяване на конфликта.

Цените на петрола реагираха с повишения, а инвеститорите засилиха опасенията си от нов инфлационен натиск и по-дълъг период на високи лихви.

На корпоративния фронт акциите на „Байер“ (Bayer) поскъпнаха с над 4 на сто, след като германската компания отчете по-добра от очакваното оперативна печалба от 4,5 милиарда евро за първото тримесечие и потвърди прогнозата си за цялата година.

Компанията продължава да е под натиск заради съдебните дела, свързани с хербицида „Раундъп“ (Roundup). „Байер“ очаква решение на Върховния съд на САЩ по казуса до юни.

На швейцарската борса индексът SMI завърши почти без промяна със спад от 0,1 на сто до 13 093 пункта.

Сред най-губещите компании бяха „Лоджитек“ (Logitech) с понижение от 5,3 на сто и „Суис Ре“ (Swiss Re) с минус 3,5 на сто.

Акциите на „Нестле“ (Nestle) поскъпнаха с 1,6 на сто, а „Новартис“ (Novartis) и „Рош“ (Roche) отбелязаха ръст съответно от 1,9 и 0,7 на сто.

Във Виена индексът ATX се понижи с 1,47 на сто до 5848,98 пункта. Акциите на агроконцерна „Аграна“ (Agrana) загубиха 4,1 на сто след публикуването на годишните резултати, показали загуба и намаляване на дивидента наполовина.

Сред малкото печеливши във Виена бяха О Ем Ви (OMV) с ръст от 0,9 на сто и ФАКК (FACC), чиито акции поскъпнаха с 1,18 на сто след повишаване на целевата цена от „Ерсте Груп“ (Erste Group).