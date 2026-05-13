Замразяване на заплатите, а не контрол на цените, предлагат икономисти

Замразяване на автоматичното вдигане на заплати в администрацията и на минималната ще има по-голям ефект върху инфлацията и покачването на цените, отколкото мерките, предлагане от "Прогресивна България".

Това становище изрази икономистът от "Институт за пазарна икономика" Адриан Николов пред Нова телевизия. Според него предложените от управляващите мерки всъщност ще доведат до увеличение на цените на хранителните продукти.

"Въвеждат се допълнителни административни тежести върху цялата търговия и тази цена ще трябва да се плати през цената на продуктите. Има свръхфокус върху търговските вериги, а над 50% е в пазарите и малките магазинчета, за които нищо не се променя.

Мен този тип говорене за щабове и комисии ме притеснява. Криза с цените няма. Имаме 7% инфлация, но цените не растат по кризисен начин", обясни Адриан Николов.

"Ако продължим да изливаме пари в икономиката през дълг, това е проинфлационна мярка. Най-добре е да се замрази ръстът на заплатите. Отпадането на автоматичните механизми е задължиелно. Същото важи и за минималната заплата. Вече имаме трайно разминаване между производителността на труда и нивата на заплатите", добави той.

Големият проблем ще са пенсиите и за тях в следващите години държавата ще тегли допълнително дългове, коментира пък Аркади Шарков от ЕКИП.

"До момента още не виждаме пълния ефект от Ормузкия проток. По-сериозният скок на храните вероятно ще е в началото на следващата година", прогнозира Шарков. Причината според него ще е липсата на торове за производство на храни през това лято.