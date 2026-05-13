На първо четене: въвежда се регистър на проследимост на цените

Създаването на централен регистър за проследимост на доставки, както и разширяването на списъка с нелоялни търговски практики - от 13 на 33, които ще бъдат забранени.

Това са само част от промените в Законопроекта за защита на конкуренцията, внесени от "Прогресивна България" в понеделник и приети днес на първо четене в парламента. "За" гласуваха ПБ и ДПС-НН. "Възраждане" гласуваха "въздържал се", както и част от групата на ДБ. От ПП натиснаха бутоните "против", както и 8 народни представители от ДБ. Интересно е, че от ГЕРБ се въздържаха да гласуват по какъвто и да е начин, въпреки че казаха, че ще подкрепят промените. Минути преди гласуването обаче стана ясно, че НСО маха охраната на лидера им Бойко Борисов, както и на Делян Пеевски. А зам.-шефът на ГЕРБ Томислав Дончев нарече решението "емоционално и политическо, но по никакъв случай институционално".

Основната цел на проекта на закон, е да се пресекат случаите, при които от производителя до крайния потребител се натрупват неясни отстъпки, бонуси, такси, скрити плащания и договорни условия, които изкривяват реалната цена. Според вносителите това води до натиск върху производители и доставчици, а потребителите плащат по-високи цени.

Ограничават се и практиките, при които доставчици са принуждавани да финансират промоции без предварително писмено споразумение, както и случаите на различни надценки за сходни продукти без икономическа причина.

Забранява се също купувач да изисква продуктите да се продават основно или само чрез него, както и ограничаването на търговската марка на доставчика. Предвиждат се и мерки срещу отказ за приемане на стока без обективна причина, особено при бързо развалящи се продукти.

Част от тези практики ще бъдат забранени дори без наличието на господстващо положение. Сред тях са връщането на непродадена стока без плащане, прехвърлянето на загуби и брак върху доставчика след прехвърляне на собствеността, едностранната промяна на договорни условия и начисляването на такси за складиране, излагане и маркетинг без реално предоставена услуга. Такива услуги ще бъдат допустими само ако са предварително и писмено договорени, реално извършени, икономически обосновани и прозрачно документирани, като тежестта за доказване ще е върху купувача.

Проектът въвежда и забрана за прекомерно високи цени - такива, които значително надвишават икономически обоснованите разходи плюс разумна печалба.

Санкциите също се увеличават - при нарушения, свързани с прекомерно високи цени, глобите могат да достигнат до 10% от годишния оборот на предприятието

Предвидени са и значителни санкции за неподаване или подаване на неверни данни в новия регистър.

В мотивите към проекта се посочва, че подобни механизми вече съществуват в Германия, Франция и Испания. Според вносителите България също има нужда от по-силен контролен инструмент.

Друга важна промяна е въвеждането на понятието "съвместно господстващо" положение. Това са случаи, при които две или повече независими предприятия могат да влияят на пазара независимо от конкуренти, доставчици и потребители. КЗК ще оценява не само пазарния дял, но концентрацията, прозрачността на цените, възможността за координирано поведение и паралелни действия между фирмите. Така комисията ще може да разследва и случаи, при които няколко големи участници влияят сходно върху пазара без формално споразумение помежду си.

"Нашето мнение, е, че този закон е полезен, не е достатъчен за оправянето на всички цени, но е първа стъпка по осигуряването на равноправие по отношение на българските производители, прозрачност на пазара, неговата структура и мислим, че ще даде благоприятно въздействие по отношение на реалната и свободна пазарна икономика", каза Явор Гечев, който е един от вносителите при представянето на новите текстове в пленарната зала.

"Лекуваме симптомите, а на конкретните причини, а именно ниското производство, високите цени на ток, горива и т.н. Обществото очаква реални решения и трябва конструктивно да намерим правилния подходи и решения, които да адресират проблемите сега, а не след година, две", коментира бившият икономически министър и депутат от ПП-ДБ Богдан Богданов.

Той изброи и положителни аспекти на промените - засиления мониторинг на цените и веригата на доставки. "Това е елемент, който сме видели, че и във времето работи, осветляването на цените, повече информираност на потребителите на цените на дребно, възможност за избор на един или друг продукт, колкото повече инструменти имаме, с които да се наблюдава пазара и да се предоставя на потребителите, толкова по-добре, но не бива да се преминава една граница на търговски взаимоотношения, тайна, конкуренция между компаниите, и тук има един аспект, който и нас, и бизнеса ни притеснява значително, А именно как тази детайлна информация, която ще се иска от КЗК при секторните анализи, ще бъде запазена като търговска тайна. Дори в тестовете е посочено, че представителите на бизнеса нямат право да откажат, базирайки се на принципа "търговска тайна"", коментира още Богданов.

Разширяване на обхвата на забраните за нелоялни търговски практики е другата положителна практика, която отчитат от ПП. Все пак Богданов каза, че има доста текстове, които ги притесняват и затова ще направят предложения между двете четения.

"Ще подкрепим първите стъпки на управляващите, борбата с високите цени изисква редица дългосрочни и краткосрочни мерки. приветстваме подхода за разширяване на правомощията на КЗК, по отношение на контрола и възможността за ежегодни секторни анализи. Отчитаме като положителни и усилията за разширяване на списъка с нелоялни търговски практики. Предложенията за създаване на проследимост и прозрачност по веригата на доставки, трябва да бъдат широки осъдени, защото създават риска да създадат допълнителна административна тежест за бизнес операторите по веригата на доставки, особено за малките производители, преработватели, за малките земеделци", каза Атидже Вели от ДПС-НН.

Според "Възраждане" вносителите имали добри намерения, но мерките няма да откажат въздействие на цените, поне не и през тази година. Но в дългосрочен план било добра стъпка напред.

Александър Иванов от ГЕРБ, каза, че въпреки малките им забележки ще подкрепят законопроекта и на защото подкрепата им е желана, а защото е необходима. "Необходими са бързи мерки за справянето с повишаването на цените. Сегашният законопроект стъпва на базата на законопроекта от септември, в който участвахме и от нашата парламентарна група. Най-голямата ни забежка е, че трябва да поставим по-амбициозни срокове, защото хората очакват адекватни и бързи мерки в тази насока", обясни той и каза, че ще предложат между двете четения да се съкратят сроковете, в които Министерския съвет трябва да издаде наредбата за създаване на електронен централен регистър за проследимост по веригата за доставки на селскостопански, хранителни продукти и суровини, както и на други продукти на етап търговия на едро от бизнес операторите до дистрибуцията до краен потребител. В момента е заложен срок от 6 месеца.