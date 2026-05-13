Цените на петрола тръгнаха надолу след тридневен ръст

Цените на петрола се понижиха днес след тридневна възходяща тенденция, докато инвеститорите изчакват развитието на нестабилното примирие в Близкия изток и се подготвят за важната среща на върха в Китай между президента на САЩ Доналд Тръмп и китайския лидер Си Цзинпин, предаде Ройтерс.

Фючърсите на суровия петрол тип Брент се понижиха с 1,22 д. или 1,1 на сто до 106,55 долара за барел.

Котировките на американския петрол West Texas Intermediate се понижиха с 1,16 д. или 1,1 на сто до 101,02 долара.

И двата референтни сорта като цяло се задържат над прага от 100 д. за барел от началото на войната в Иран в края на февруари и практическото затваряне на Ормузкия проток, през който преди конфликта преминаваха близо 20 процента от петрола за световния пазар, пише БТА.