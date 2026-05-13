47 евро за мегаватчас е цената на природния газ на хъб TTF



Майските фючърси на природния газ на хъба TTF в Нидерландия в момента са на цена 46,580 евро за мегаватчас. Това показват данните от международната борса ICE към 10:50 часа българско време. Днешната търговия започна от равнище 46,640 евро за мегаватчас, докато вчера борсата затвори при стойности от 46,684 евро за мегаватчас, предава БТА.

В България цената на природния газ на платформата на "Газов хъб Балкан" в сегмента "ден напред" с ден за доставка за днес, 13 май, е 47,07 евро за мегаватчас. В сегмента "в рамките на деня" борсата вчера е затворила при 45,11 евро за мегаватчас. Референтната цена в този сегмент за днес е 47,07 евро за мегаватчас.