Най-високото си ниво от 4 г. отбелязва вносът на руски втечнен газ в ЕС през първото тримесечие

Танкер с втечнен природен газ.

Вносът на руски втечнен природен газ в ЕС е достигнал най-високото равнище от началото на войната в Украйна през 2022 г., според проучване на Института за енергиен икономически и финансов анализ (IEEFA), публикувано днес и цитирано от Франс прес. То подчертава зависимостта на Европа от руски газ в момент, когато конфликтът в Близкия изток нарушава световните доставки на въглеводороди, посочва БТА.

Вносът на руски втечнен природен газ в ЕС се е увеличил с 16 на сто на годишна база през първото тримесечие на 2026 г., достигайки 6,9 милиарда кубически метра, най-високото ниво от 2022 година. Франция, Испания и Белгия са страните, които са внесли най-голямо количество втечнен природен газа от Русия, според проучването.

Подобна тенденция се наблюдава и през април, когато европейският внос на руски втечнен природен газ се е увеличил със 17 на сто на годишна база, съобщи институтът пред АФП.

След руската инвазия в Украйна през 2022 г., Европа, търсейки диверсификация, увеличи вноса на втечнен природен газ, за да намали историческата си зависимост от руския газ, транспортиран по тръбопроводи: според Европейската комисия, този внос е трябвало да представлява 45 на сто от общия импорт на газ през 2025 г., а останалата част да се транспортира по тръбопроводи.

Руският газ обаче продължи да постъпва - Русия остава вторият по големина доставчик на втечнен природен газ за ЕС, въпреки че ЕК одобри забрана за всякакъв внос на руски газ в ЕС до есента на 2027 г., за да лиши Москва от ресурси, финансиращи войната ѝ в Украйна.

Франция е внесла повече руски втечнен природен газ, от която и да е друга европейска страна през първото тримесечие на 2026 г., достигайки рекордно високо ниво през януари, според данните на Института за енергиен икономически и финансов анализ

В същото време Европа е увеличила до такава степен доставките си на американски втечнен природен газ след началото на войната в Украйна и още повече след войната в Близкия изток, че САЩ са на път да се превърнат в основен доставчик на газ на Стария континент през 2026 г., посочва институтът в проучването си.

Норвегия продължава да е водещ доставчик за ЕС с дял от 31 на сто през първото тримесечие на 2026 г., следвана от САЩ (28 на сто) и Русия (14 на сто) за целия си внос (тръбопроводи и втечнен природен газ), сочат данни на ЕК.

„Преминаването на Европа от газ по тръбопроводи към втечнен природен газ трябваше да гарантира сигурността на доставките и диверсификацията. Прекъсванията, причинени от войната в Близкия изток, и прекомерната зависимост от американския втечнен природен газ обаче показват, че планът на Европа се е провалил и на двата фронта", каза Ана Мария Ялер-Макаревич, анализатор в института, цитирана в комюникето.

„Втечненият природен газ се превърна в ахилесовата пета на европейската стратегия за енергийна сигурност, което я прави уязвима за високите цени и нови форми на прекъсване на доставките", добави тя. Според мозъчния тръст ЕС би могъл да доставя 80 на от вноса си на втечнен природен газ от САЩ до 2028 г.

