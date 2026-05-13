Заводът на Saab разпродава последните си коли

Повече от десетилетие след фалита на шведския автомобилен производител, малка колекция от развойни превозни средства и прототипи ще бъде предложена на търг.

Търгът включва осем автомобила, съхранявани в бившата фабрика на Saab в Тролхетан, Швеция. Повечето са базирани на Saab 9-3 и са разработени след фалита на Saab, или NEVS, компания, основана през 2012 г. от останките на Saab след нейния крах.

NEVS, съкращение от National Electric Vehicle Sweden, се опита да създаде компания, свързана с електрически и автономни технологии, но ѝ беше забранено от закона да използва името Saab. Подкрепена от китайския гигант в недвижимите имоти Evergrande, NEVS разработваше електрически превозни средства, автономни системи и експериментални силови агрегати в продължение на години, преди финансовият колапс на Evergrande на практика да спре дейността, а фабриката оттогава постепенно беше опразнена. Сега се продават последните автомобили, пише Сarscoops.

Сред по-интересните коли на търга са автономно разработен автомобил и друг прототип, оборудван с електрически двигатели в колелата, технология, която инженерите на Saab някога са изследвали като част от бъдеща програма за електромобили.

Има и хибриден тестов автомобил с удължаващ пробег, заедно с няколко предпроизводствени седана 9-3, построени по време на управлението на NEVS. Повечето от автомобилите са инженерни прототипи и работещи тестови возила, построени от инженери, които все още се опитват да развият идеите на Saab далеч отвъд края на оригиналната компания.

Търговете се провеждат от 21 до 30 май чрез шведската аукционна къща Klaravik, като за нито един от автомобилите не са обвързани с начални цени.