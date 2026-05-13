Близо 26 на сто ръст на приходите отчита Българската технологична компания "Шели груп"

Българската технологична компания "Шелли груп" (Shelly Group) отчита ръст в приходите от 25,6 на сто на годишна база до 33,3 млн. евро през първото тримесечие на 2026 година, съобщават от дружеството. Оперативната печалба (EBIT) бележи увеличение от 30,4 на сто до 8,6 млн. евро, а нетната печалба на компанията достига 7,5 млн. евро, което представлява нарастване от 33,5 на сто спрямо същия период на миналата 2025 година. Свободният паричен поток на "Шелли груп" отчита ръст от 77,5 на сто до 6,4 млн. евро.

Компанията потвърждава прогнозата си за 2026 г., като очаква приходи между 195 млн. и 205 млн. евро и EBIT между 47 млн. и 52 млн. eвро, се посочва в съобщението, цитирано от БТА.

Развитието през периода е подкрепено от разширяването на международното присъствие на компанията и ускореното навлизане в професионалния сегмент. Мрежата от инсталатори нараства до 6700 членове, като само през първото тримесечие броят на новите инсталатори е приблизително 1400.

Екосистемата на „Шелли груп" продължава да се разширява, като "Shelly Cloud" достига над 2,9 млн. активни потребители. По вътрешна оценка, базирана на активни потребители и използване на множество устройства, домакинствата, които използват решения на компанията, надхвърлят 6,2 млн., което представлява растеж от над 38 на сто спрямо края на март 2025 г.

Паралелно с това броят на потребителите на премиум приложението на компанията е нараснал с над 44 на сто само за година, достигайки 41 000.

Сред стратегическите проекти на компанията за 2026 г. е новата автоматизирана производствена база в Пловдив, отбелязват от "Шелли груп". Съоръжението е предназначено за изработка на модули, като част от тях ще се произвеждат единствено тук, както и на някои от устройствата "Шелли". Очаква се фабриката да достигне пълен производствен капацитет към края на юни т.г., като тя ще бъде почти изцяло автоматизирана, а съвсем малък експертен екип ще оказва качествен контрол по процесите. Проектът е част от стратегията на компанията за разширяване на капацитета и по-голям контрол върху ключови компоненти и продукти от портфолиото й, се допълва в съобщението.

"Шелли груп" е публична компания, чиито акции се търгуват на Българската фондова борса и на Франкфуртската фондова борса.