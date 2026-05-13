Остър недостиг на моторно масло заради войната в Иран

Поради войната в Иран има остър недостиг на моторно масло. Цените се покачват стремглаво, а някои експерти предупреждават, че запасите могат да се изчерпят само след няколко седмици.

Това се отнася за така наречените базови масла (група III и PAO), които са в основата на съвременните, синтетични моторни масла, необходими в почти всички по-нови автомобили. Страните около Персийския залив представляват между 15 и 20 процента от световното производство на базови масла. Европа внася цели 72 процента от петрола от група III от разкъсвания от война регион. Недостигът вече е толкова сериозен, че германските производители на автомобили отчаяно търсят нови доставчици.

Немските медии предупреждават, че недостигът на моторно масло може да причини ценови шок и дори да затрудни обслужването. Ако скоро не се намери решение, производството на нови бензинови и дизелови автомобили може да бъде принудено да бъде намалено или напълно спряно.

"Ако производителите на автомобили не намерят решение, обемите на производство ще трябва да бъдат намалени", каза пред Auto Motor und Sport Габриел Туининг, експерт по базови масла в Argus Media.

Не само производството на нови автомобили е застрашено. Недостигът на по-евтино базово масло (група II), което се използва в камиони и автобуси, се описва като драматичен. Това масло е важно за логистичния сектор и цялата верига на доставки. Няколко доставчици вече предупреждават, че запасите им може да се изчерпят до края на май или началото на юни. Всичко това води и до покачване на цените на моторните масла.