БВП нараства с 2,9 на сто през първото тримесечие, според експресните оценки на НСИ

С 2.9% нараства брутният вътрешен продукт (БВП) на България през първото тримесечие на 2026 година спрямо същия период на предходната година, сочат експресните оценки на Националния статистически институт (НСИ). На тримесечна база БВП на страната нараства с 0,7 на сто през първото тримесечие на тази година спрямо последното тримесечие на 2025 година, според сезонно изгладените данни на НСИ.

Според експресните оценки на НСИ за първото тримесечие на 2026 г. БВП в номинално изражение достига 25,314 млрд. евро. Реализираната добавена стойност е 21,942 млрд. евро. По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление - 88,8 на сто, което в стойностно изражение възлиза на 22,484 млрд. евро. Бруто капиталообразуването е 4,381 млрд. евро и заема 17,3 на сто относителен дял в БВП. Външнотърговското салдо е отрицателно.

През първото тримесечие на 2026 година брутната добавена стойност нараства с 2,6 на сто на годишна база по сезонно изгладени данни. Kрайното потребление регистрира ръст от 6,9 на сто, а бруто образуването в основен капитал регистрира ръст от 8 на сто спрямо първото тримесечие на предходната година по сезонно изгладени данни. Износът на стоки и услуги се увеличава с 0,4 на сто, a вносът на стоки и услуги нараства с 6,4 на сто.

На тримесечна база брутната добавена стойност нараства с 0,7 на сто през първото тримесечие на тази година спрямо последното тримесечие на 2025 година. Според експресните оценки на БВП по елементи на крайното използване причина за регистрирания икономически ръст по сезонно изгладени данни спрямо предходното тримесечие е увеличението на бруто образуването в основен капитал с 1,1 на сто и на крайното потребление с 1,4 на сто.

В последното издание на своята Пролетна макорикономическа прогноза Министерството на финансите прогнозира реален икономически растеж в размер на 2,6 на сто през 2026 година, припомня БТА.