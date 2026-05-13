НСИ: Износът на стоки от България за ЕС се увеличава с 3,6 на сто през периода януари - февруари

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

С 3.6 на сто се увеличава износът на стоки от България за ЕС през периода януари - февруари 2026 г. в сравнение със същия период на миналата година и е на стойност 4,6515 млрд. евро по предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ). Това съобщават от НСИ.

Основни търговски партньори на страната ни са Германия, Румъния, Италия, Гърция и Франция, които формират 68,3 процента от износа за държавите членки на ЕС.

При износа, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, най-голям ръст е отбелязан в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход" - 110,6 процента. Най-голям спад се наблюдава в сектор „Разнообразни готови продукти, н.д." - 21,3 процента.

През февруари износът на стоки от България за ЕС се увеличава с 4,9 процента спрямо същия месец на 2025 г. и е 2,3371 млрд. евро.

Според данните вносът на стоки в България от ЕС през периода януари - февруари намалява с 0,4 процента в сравнение със същия период на 2025 г. и е 4,8486 млрд. евро (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Румъния, Гърция, Италия и Унгария.

При вноса, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, най-голямо увеличение е отчетено в сектор „Машини, оборудване и превозни средства" - 5,2 процента. Най-голям спад се наблюдава в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн" - 28,7 процента.

През февруари вносът на стоки в България от ЕС се увеличава с 3,3 процента спрямо същия месец на предходната година и е 2,5201 млрд. евро.

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с ЕС през периода януари - февруари е отрицателно и е на стойност 197,1 млн. евро, съобщава БТА.