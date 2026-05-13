Европейските борси се движат възходящо, a британските държавни облигации паднаха

Водещите индекси на европейските фондови пазари са на положителна територия в предобедната търговия, възстановявайки се след загубите от предишната сесия, а доходността на британските държавни облигации се понижи, след като премиерът Киър Стармър отхвърли призивите да напусне поста си, информира Си Ен Би Си, цитирана от БТА.

Покачването на котировките бе отбелязано, след като европейските акции се търгуваха на отрицателна територия вчера, тъй като перспективите за бързо разрешаване на конфликта между САЩ и Иран изглеждат все по-трудно постижими, а постът на британския премиер Киър Стармър е несигурен.

Стармър заяви по време на седмичното заседание на кабинета вчера че няма да подава оставка след слабите резултати на Лейбъристката партия на местните избори миналата седмица, като настоя, че ще „продължи да управлява". Той обаче остава под натиск след поредица от оставки през последните дни.

Доходността по британските държавни облигации отбеляза двуцифрен ръст във вторник вечерта, тъй като инвеститорите се опасяваха от отслабване на фискалната дисциплина при евентуално ново управление. Днес сутринта доходността им спадна с 3 до 4 базисни пункта по всички матуритети, след като напрежението на пазарите се успокои.

Във Франкфурт DAX се повиши със 185,55 пункта или 0,77 на сто до 24 140,48 пункта към 11:30 часа българско време.

Парижкият CAC 40 нарасна с 13,52 пункта или 0,17 на сто до 7993,44 пункта.

FTSE MIB в Милано прибави 375,41 пункта или 0,76 на сто до 49 664,95 пункта.

Лондонският FTSE 100 нарасна с 36,36 пункта или 0,36 на сто до 10 269,43 пункта.

Паневропейският Stoxx Europe 600 е нагоре с 4,6 пункта или 0,76 на сто до 611,27 пункта.

Германският гигант в автоматизацията „Сименс" (Siemens) започна нова програма за обратно изкупуване на акции на стойност 6 милиарда евро (7,04 милиарда долара), обхващаща идните пет години, след като отчете нетна печалба от 2,03 милиарда евро за първото тримесечие, надминаваща прогнозите

Акциите на „Сименс" поевтиняха с 1,3 на сто в ранната сутрешна търговия.