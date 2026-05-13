tbi bank има добра новина за клиентите със спестявания, с която отново задава тона на българския пазар. Лихвата по 3-месечeн депозит в евро, открит в супер приложението на банката, вече достига 2,5% – най-високата годишна доходност за краткосрочен депозит на пазара, която ще се предлага за ограничен период от време. Клиентите могат да се възползват от промоционалната оферта до края на юли.

Лукас Турса, изпълнителен директор, tbі bank.

„Очаква се лихвените проценти в еврозоната да се повишават постепенно през следващите месеци. Още преди това да се е случило, ние предоставяме на клиентите атрактивна лихва и гъвкавост – възможност да получат по-висока доходност, без да се налага да „заключват“ средствата си за дълъг период. Така ще могат съвсем скоро да вземат ново информирано решение за спестяванията си, в зависимост от промените и актуалното състояние на пазарните условия“, казва Лукас Турса, изпълнителен директор, tbі bank.

За броени секунди в супер приложението на tbi bank клиентите могат да открият 3-месечен депозит с промоционална лихва, да изберат друг падеж (до 36 месеца) или да открият гъвкава спестовна сметка „Касичка“ (с водеща за пазара лихва от 1%). Всеки може да изтегли, да се регистрира и да започне да използва приложението на tbi bank за по-малко от 5 минути, изцяло онлайн, без да е необходимо посещение на банков офис. Приложението предоставя достъп до безплатни ежедневни банкови услуги – безплатна разплащателна сметка и карта neon, неограничени незабавни преводи в евро без такси, възможност за разделяне на плащанията без оскъпяване и много други.

Откриването и управлението на депозити и спестовни сметки в супер приложението на tbi bank е бързо, удобно и сигурно, като средствата до 100 000 евро са защитени от Българския фонд за гарантиране на влоговете. Както и при останалите услуги в приложението, за депозити и спестовни сметки не се начисляват такси за откриване, поддържане или закриване.

Клиентите, които имат нужда от консултация или съдействие, могат да ги получат както в специализирания офис за клиенти със спестявания, намиращ се в централата в София, така и във всеки друг офис на банката в страната.

Всички условия по депозити в евро в tbi bank са достъпни тук .