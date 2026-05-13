Абровски: Няма договор за защита от градушки със самолети, от януари поръчката се тътри във ведомствата

Няма сключен договор за защита от градушките по самолетен способ. За това бях уведомен от изпълнителния директор на Агенцията за борба с градушките точно преди пет минути. Това заяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски, който, след заседанието на правителството ,се включи в брифинг заедно с министъра на здравеопазването Катя Ивкова за липсата на процедура за пръскане комарите.

Абровски припомни, че в България защитата от градушки става по два начина, единият е с ракети, там, където има ракетни установки, вторият е по самолетен способ. Там, където не може да се изградят бързо ракетни площадки, е имало сключени договори в годините назад за защита чрез самолети. "За мое учудване от януари досега обществената поръчка се тътри във ведомствата, каза земеделският министър. Той съобщи, че е възложил незабавна проверка, защото ако е имало неглижиране, то някой трябвало да понесе отговорността, а не да я носят земеделските производители и хората.

Той поиска 24 часа, за да си изясни какви ще са последствията от липсата на такива договори.