ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кожата се лющи и сърби жестоко - д-р Делева от Пло...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/22839645 www.24chasa.bg

Абровски: Няма договор за защита от градушки със самолети, от януари поръчката се тътри във ведомствата

Марияна Бойкова

[email protected]

1052

Няма сключен договор за защита от градушките по самолетен способ. За това бях уведомен от изпълнителния директор на Агенцията за борба с градушките точно преди пет минути. Това заяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски, който, след заседанието на правителството ,се включи в брифинг заедно с министъра на здравеопазването Катя Ивкова за липсата на процедура за пръскане  комарите. 

Абровски припомни, че в България защитата от градушки става по два начина, единият е с ракети, там, където има ракетни установки,  вторият е по самолетен способ. Там, където не може да се изградят бързо ракетни площадки, е имало сключени договори в годините назад за защита чрез самолети. "За мое учудване от януари досега обществената поръчка се тътри във ведомствата, каза земеделският министър. Той съобщи, че е възложил незабавна проверка, защото ако е имало неглижиране, то някой трябвало да понесе отговорността, а не  да я носят земеделските производители и хората. 

Той поиска 24 часа, за да си изясни какви ще са последствията от липсата на такива договори. 

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Икономика

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание