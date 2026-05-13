С новата кампания на ритейлъра „Подаряваме ти ДДС-то“ и още разнообразни намаления и специални оферти

Всяко домакинство има своя невидим финансов ритъм, а седмичното пазаруване е един от най-големите и редовни разходи в него. Практиката показва, че бюджетът не се "пропуква" от инцидентните покупки, а от натрупването на високи цени при задължителните базови продукти – онези, които купуваме всяка седмица. Когато обаче предварително знаем къде можем да намерим тези основни продукти на по-ниски цени, и имаме опцията да ги комбинираме със съпътстващи стоки, които също се предлагат по-изгодно, става много по-лесно да оптимизираме и планираме разходите си.

През май Lidl стартира поредна кампания в подкрепа на домакинствата и семейния бюджет – „Подаряваме ти ДДС-то“, благодарение на която можем да купим 50 продукта от постоянния асортимент на веригата с 20% отстъпка. Сред тях има основни храни, които често присъстват в седмичната кошница – месо, колбаси, млечни продукти, тестени изделия, продукти за готвене. В кампанията влизат също предложения за домашни любимци, както и стоки за бита и за лична и домашна хигиена.

Сред продуктите, които можем да закупим по-изгодно в рамките на новата кампания на ритейлъра, са свинско месо за готвене с гаранция за качество от SGS – на цена 4.65 €/9.09 лв. за кг, кренвирши от 93% фино смляно пуешко месо - 2х90 г за 1.84 €/3.60 лв., луканков салам - 150 г за 1.63 €/3.19 лв, краве масло Pilos 82% - 200 г за 1.67 €/3.27 лв., кисело мляко Pilos - 500 г за 0.68 €/1.33 лв., 1 л прясно мляко Pilos 1.5% - за 1.10 €/2.15 лв., 1 л слънчогледово масло за 1.59 €/3.11 лв., немски пастет различни видове 250 г за 1.63 €/3.19 лв., кроасан бриош с шоколад – 100 г за 0.79 €/1.55 лв., мляно кафе Класик - 450 г 7.11 €/13.91 лв. и още. С 20% по-евтино се предлага също храна за котки – 415 г за 0.73 €/1.43 лв., 1 л течен сапун за ръце и тяло за 0.81 €/1.58 лв., 3 л течен препарат за пране за 5.31 €/10.39 лв. и други.

„Подаряваме ти ДДС-то“ е част от по-дългосрочния стремеж на Lidl да осигурява на своите клиенти разнообразни начини да пестят от сметката си в магазина и допълва намаленията в седмичната брошура на ритейлъра и атрактивните оферти в мобилното приложение Lidl Plus. В основата на този стремеж остава ангажиментът на компанията да предлага добро съотношение между цена и качество в целия си асортимент, включително при артикулите, които се предлагат с голямо намаление.

Към продуктите от кампанията „Подаряваме ти ДДС-то“ могат да се добавят и предложения от седмичната брошура, с които менюто става по-пълно. Например суровата наденица „Петрохан“ е с 23% отстъпка и е на цена 3.99 €/7.80 лв., цариградските кюфтенца са с 20% по-ниска цена с Lidl Plus – 3.39 €/6.63 лв. за 600 г. От четвъртък пък говеждата кайма е на цена 3.39 €/6.63 лв. Сред плодовете и зеленчуците също има добри предложения – домати на клонка с 48% намаление за 1.99 €/3.89 лв., печурки в опаковка от 250 г с 35% отстъпка за 0.99 €/1.94 лв., сладки картофи за 1.49 €/2.91 лв. и българска рукола 125 г с Lidl Plus отстъпка – 1.19 €/ 2.33 лв. С до 30% по-евтино могат да бъдат намерени и салата микс - 200 г за 0.99 €/1.94 лв., салата Валериана - за 1.39 €/2.72 лв., както и още свежи салати. От четвъртък ни очакват още атрактивни намаления като -61% на български краставици, -35% на български айсберг, -42% на лук, -30% на боровинки и още. Тази седмица, при покупка на плодове и зеленчуци за минимум 5 €/9.78 лв. и сканиране на Lidl Plus на касата, клиентите могат да получат купон за 10% отстъпка от следващо пазаруване до 50 €/97.79 лв.

С приложението можем да се възползваме и от други купони и специални намаления на избрани продукти, които консумираме често. Тази седмица например, в пекарната на веригата, с Lidl Plus можем да купим изгодно печива като чабата - с 50% по-евтино за 0.49 €/0.96 лв., мини багета с 35% намаление за 0.13 €/0.25 лв. и милинка с 30% отстъпка за 0.69 €/1.35 лв. През уикенда пък редица продукти от пилешко месо могат да бъдат намерени с 20% по-евтино само с едно сканиране на Lidl Plus.

Още една възможност за оптимизиране на разходите са XXL разфасовките. Те са особено подходящи за продукти, които се използват редовно и могат да се купят в по-голямо количество на по-добра цена. Сред предложенията са Пражка шунка XXL, 300 г с 23% отстъпка, бяло саламурено краве сирене XXL с 25% отстъпка, топено сирене XXL с 21% по-евтино, бланширани картофи XXL с 20% намаление и слънчогледово олио XXL - 12 бутилки x 1 л за 14.29 €/27.95 лв. Такива покупки дават възможност домакинството да зареди основни продукти за по-дълъг период и да намали нуждата от чести допълнителни покупки.

Различните механизми за спестяване работят най-добре, когато се комбинират – продукти от „Подаряваме ти ДДС-то“, намалени стоки от седмичната брошура на ритейлъра, XXL разфасовки и Lidl Plus купони и отстъпки. За клиентите това означава не просто отделни намаления, а повече инструменти и възможности да планират седмичния пазар според нуждите на домакинството и да намалят сметката на касата.