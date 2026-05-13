България е на второ място в ЕС по месечен растеж на промишленото производство

Промишленото производство в еврозоната се е увеличило с 0,2 на сто през март спрямо февруари и с 0,8 на сто в ЕС, съобщи днес Евростат на официалната си страница. През февруари растежът бе с 0,2 на сто както в еврозоната, така и в ЕС, посочва БТА.

Отчетено на годишна основа - през март 2026 г. в сравнение с март 2025 г. - промишленото производство е намаляло с 2,1 на сто в еврозоната и с 1,0 на сто в ЕС.

На месечна основа сред страните членки, за които има налични данни, най-висок месечен растеж е отчетени в Дания (+8,4 на сто), България (+5,8 на сто) и Полша (+5,4 на сто). Най-големите спадове са наблюдавани в Белгия (-3,0 на сто), Естония (-2,6 на сто) и Швеция (-1,9 на сто).

При годишно сравнение сред страните, за които има налични данни, най-голям спад е отчетен в Ирландия (-19,4 на сто), Люксембург (-5,7 на сто) и Малта (-3,6 на сто). Най-голям е бил ръстът в Дания (+16,8 на сто), Латвия (+9,5 на сто) и Гърция (+8,4 на сто).

България отчита на годишна основа растеж от 0,3 на сто – силно забавяне спрямо темпа от 5,9 на сто през февруари 2026 г. и 7 на сто през януари.