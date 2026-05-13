Фалира германски производител на пластмасови авточасти

Георги Луканов

[email protected]

1932
Компанията Moldtecs произвежда пластмасови части за автомобилната индустрия. Снимка: Moldtecs

Автомобилният доставчик Moldtecs, който има фабрика в Зонеберг, е подал молба за обявяване в несъстоятелност или фалит. Очаква се процесът да приключи до края на годината, потвърди временният адвокат Кристоф Александър Якоби.

Moldtecs произвежда пластмасови части за автомобилната индустрия, като всмукателни колектори и капаци на цилиндрови глави.

Компанията посочи няколко причини за драматичните действия, включително спадащо търсене, нарастващ натиск от международната конкуренция и нарастващи разходи за енергия и местоположение.

Процесът по несъстоятелност е внимателно подготвен, за да се възстанови необходимият оперативен капацитет, съобщиха от компанията. Работата продължава без ограничения.

Moldtecs произвежда пластмасови части за автомобилната индустрия, като например всмукателни колектори и капаци на цилиндрови глави. В момента в завода в Зонеберг работят приблизително 330 души. Moldtecs има общо девет производствени локации по целия свят, а наскоро откри фабрики в Мексико и Китай. Ключови партньори на Moldtecs са Volkswagen, BMW, Nissan, Subaru, Suzuki, Togg, Toyota, Volvo.

