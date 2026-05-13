Фалира германски производител на пластмасови авточасти

Автомобилният доставчик Moldtecs, който има фабрика в Зонеберг, е подал молба за обявяване в несъстоятелност или фалит. Очаква се процесът да приключи до края на годината, потвърди временният адвокат Кристоф Александър Якоби.

Компанията посочи няколко причини за драматичните действия, включително спадащо търсене, нарастващ натиск от международната конкуренция и нарастващи разходи за енергия и местоположение.

Процесът по несъстоятелност е внимателно подготвен, за да се възстанови необходимият оперативен капацитет, съобщиха от компанията. Работата продължава без ограничения.

Moldtecs произвежда пластмасови части за автомобилната индустрия, като например всмукателни колектори и капаци на цилиндрови глави. В момента в завода в Зонеберг работят приблизително 330 души. Moldtecs има общо девет производствени локации по целия свят, а наскоро откри фабрики в Мексико и Китай. Ключови партньори на Moldtecs са Volkswagen, BMW, Nissan, Subaru, Suzuki, Togg, Toyota, Volvo.