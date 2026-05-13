Евростат: 8% ръст на продажбите на пестициди в ЕС през 2024 г.



Приблизително 316 000 тона са достигнали продажбите на пестициди в Европейския съюз през 2024 г. , което представлява увеличение от 8 процента спрямо 2023 г, показват данни на Евростат. Това бележи обрат след две поредни години на спад в продажбите, посочва БТА.

Въпреки ръста на годишна база, продажбите на пестициди в ЕС през 2024 г. остават с 12 процента под нивата от 2011 г., когато са били реализирани близо 351 000 тона.

Най-голям дял от продадените пестициди през 2024 г. имат фунгицидите и бактерицидите – 40 процента. Следват хербицидите, препаратите за унищожаване на листна маса и мъхове с 35 процента и инсектицидите и акарицидите със 17 процента.

Данните са публикувани днес от европейската статистическа служба Евростат в рамките на статистиката за продажбите на пестициди и агроекологичните показатели.

През 2024 г. най-голям дял от продажбите на пестициди в ЕС са формирали Франция с 22 процента, Испания с 19 процента, Германия с 14 процента и Италия с 13 процента. Четирите държави са и най-големите земеделски производители в Европейския съюз.

За периода 2011 – 2024 г. се наблюдават значителни различия между отделните страни членки по отношение на продажбите на пестициди. От 21 държави, за които има налични данни и за двете години, в 14 е отчетен спад. Най-голямо намаление е регистрирано в Чехия – с 44 процента, Италия – с 43 процента, Ирландия – с 42 процента и Португалия – с 40 процента.

В същото време в седем държави от ЕС продажбите са се увеличили, като най-значителен ръст е отчетен в Латвия – с 68 процента, Австрия – с 52 процента и Литва – с 35 процента.

Според данните за България през 2024 г. най-голям обем от продадените продукти за растителна защита са били хербицидите, препаратите за унищожаване на листна маса и мъхове – 2 248 418 килограма. Продажбите на фунгициди и бактерициди са възлезли на 1 082 955 килограма, а на инсектициди и акарициди – на 298 722 килограма.

Продадените количества молускоциди са били 2 590 килограма, регулатори на растежа на растенията – 11 339 килограма, а други продукти за растителна защита – 2 832 килограма.