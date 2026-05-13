Светът изчерпва запасите си от петрол рекордно бързо, предупреждава МАЕ

Светът изчерпва петролните си резерви с рекордни темпове, тъй като доставките от Персийския залив продължават да намаляват. Това предупреди днес Международната агенция за енергията (МАЕ), цитирана от Франс прес и БТА.

„Повече от 10 седмици след началото на войната в Близкия изток нарастващите липси на достави, заради затрудненото преминаване през Ормузкия проток, изчерпват световните петролни запаси с рекордни темпове", подчертава МАЕ в месечния си доклад за петролните пазари. Наблюдаваните световни запаси са спаднали с 250 милиона барела през март и април, което е 4 милиона барела на ден", според МАЕ.

„Бързото изчерпване на резервите на фона на продължаващите прекъсвания в доставките може да е сигнал за бъдещи скокове на цените", обяви базираната в Париж организация. Световните доставки на петрол са намалели с още 1,8 милиона барела на ден през април до 95,1 милиона барела на ден, с което общите загуби от февруари достигат 12,8 милиона барела на ден.

Изхождайки от сценария за постепенно възстановяване на потоците през Ормузкия проток от юни, се очаква световното предлагане на петрол да намалее средно с 3,9 барела на ден през 2026 г., установявайки се на ниво от 102,25 барела на ден.

Това е спад от 5,9 на сто в сравнение с оценките преди войната (108,6 барела на ден според февруарския доклад), съобщи МАЕ пред АФП.

Започнала на 28 февруари с американско-израелската офанзива срещу Иран, войната в Близкия изток парализира приблизително 20 на сто от световната търговия с газ и петрол поради блокадата от Техеран на стратегическия Ормузки проток.

Сблъсквайки се с недостиг на местно ниво, особено в Азия, която е силно зависима от вноса от Ормузкия проток, правителствата вече налагат мерки за намаляване на потреблението.

Очаква се световното търсене на петрол да се свие с 420 000 барела на ден на годишна база през 2026 г., достигайки 104 милиона барела на ден или с 1,3 милиона барела на ден по-малко от прогнозите преди войната.

Въпреки че търсенето може да се възобнови към края на годината, ако бъде постигнато мирно споразумение, очакванията са предлагането да се възстанови по-бавно, според МАЕ.

Вследствие на това петролните пазари ще се сблъскват с недостиг до последното тримесечие на годината, посочва МАЕ, като предупреждава, че е много вероятно цените да останат нестабилни, тъй като наближава пиковият летен период на търсене, белязан от пътувания по време на ваканциите.